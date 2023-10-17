توقيع الكشف الطبى على 1144 مواطنًا فى قافلة طبية بقرية المعتمدية بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

شهدت قرية المعتمدية مركز المحلة بمحافظة الغربية، تنفيذ قافلة طبية مجانية التى نفذتها جامعة طنطا بالوحدة الصحية بالمعتمدية، ضمن فعاليات وأنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز المحلة، وشملت العديد من التخصصات الطبية ومحو الأمية.

وأكد رئيس المدينة أنه تم خلال أعمال القافلة التى امتدت على مدار اليوم الكشف على 1144 حالة من خلال 16 تخصصالجلدية، الصدر، المسالك البولية، القلب و الأوعية الدموية، الباطنة، العظام، الجراحة العامة، المخ والأعصاب، الأطفال، جراحة العيون، الأنف والأذن، النفسية والعصبية و التحاليل و تنظيم الأسرة)، إلى جانب الصيدلية التى قامت بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، و تحويل 76 حالة إلى مستشفيات الجامعة

كما شهدت القافلة مشاركة الطب البيطري حيث تم الكشف على 2020طائر و 188 رأس من الماشية ( 60 أغنام و ماعز و 47 جاموس و 60 أبقار و 21 دواب )، وإجراء اختبارات محو أمية لـ 51 شخص