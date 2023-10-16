جولات مستمرة لمحافظ الغربية لتفقد الأسواق للتأكد من تخفيض أسعار السلع

واصل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتى يأتى تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

حيث قام المحافظ بتفقد الأسواق ومحال وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية ومنافذ معا ضد الغلاء بزفتى والسنطة واطمأن المحافظ، خلال الجولة على توافر جميع السلع التى يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة «تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية»، التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

والتقى رحمى، خلال جولته بزفتى والسنطة، بعدد من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق، وجودتها مؤكدا على استمرار الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق والمحال لضبط الأسعار، والتأكد من توافر جميع السلع والمواد الغذائية بالجودة المناسبة، ووجه محافظ الغربية خلال الجولة برفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق بميدان الجمهورية بأول شارع البحر بطنطا.