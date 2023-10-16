هل شرب القهوة يمنع زيادة الوزن؟ دراسة توضح

كتبت ميرفت رشاد

أشار تقرير إلى أن شرب ما يعادل ثلاثة إلى أربعة فناجين من القهوة سريعة التحضير يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان، ويكتسب معظم الأشخاص كميات صغيرة من الوزن كل عام مع تقدمهم في السن، ولكن هل يمكن أن تساعد القهوة في منع زيادة الوزن التدريجية؟ وإليك كل ما تريد معرفته وفقًا لما نشره موقع "hindustantimes".

وفحصت مجموعة من الباحثين ما إذا كان شرب فنجان إضافي من القهوة يوميا - أو إضافة السكر أو الكريمة أو بديل غير الألبان - يؤدي إلى زيادة الوزن أكثر أو أقل من أولئك الذين لم يضبطوا تناولهم.

الأشخاص الذين شربوا فنجانًا إضافيًا من القهوة يوميًا اكتسبوا وزنًا أقل بمقدار 0.12 كجم من المتوقع على مدار أربع سنوات، أدت إضافة السكر إلى زيادة طفيفة في الوزن (0.09 كجم) عما كان متوقعًا على مدار أربع سنوات.

قام الباحثون بجمع بيانات من ثلاث دراسات كبيرة من الولايات المتحدة: دراستان صحيتان للممرضات ودراسة متابعة مهنية صحية ، تعتبر دراسات صحة الممرضات من أكبر الدراسات ، حيث تضم أكثر من 230 ألف مشارك، وتبحث في مخاطر الأمراض المزمنة بالنسبة للنساء، تشمل دراسة المتابعة المهنية الصحية أكثر من 50 ألف من العاملين في مجال الصحة الذكور وتبحث في العلاقة بين النظام الغذائي والنتائج الصحية.

أكمل المشاركون في الدراسات الثلاث استبيانًا أساسيًا، واستبيانًا آخر كل أربع سنوات لتقييم تناولهم للطعام والشراب، وباستخدام مجموعات البيانات المجمعة، قام الباحثون بتحليل التغيرات في تناول القهوة والتغيرات في الوزن الذي أبلغ عنه المشاركون على فترات مدتها أربع سنوات.

وكان متوسط ​​زيادة الوزن لمدة أربع سنوات في دراسات الممرضات 1.2 كجم و1.7 كجم، بينما اكتسب المشاركون في دراسة المهنيين الصحيين متوسط ​​0.8 كجم.

ووجد الباحثون أن زيادة تناول القهوة غير المحلاة أو الخالية من الكافيين بمقدار كوب واحد يوميا ارتبط بزيادة الوزن بمقدار 0.12 كجم أقل من المتوقع على مدى أربع سنوات، وإن إضافة كريمة (الحليب) أو بديل غير الألبان لم يؤثر بشكل كبير على هذا التغير في الوزن، ومع ذلك، فإن إضافة السكر (ملعقة صغيرة) إلى القهوة ارتبط بزيادة الوزن بمقدار 0.09 كجم أكثر من المتوقع على مدى أربع سنوات.

كيف يمكن أن تساعد القهوة في إدارة الوزن؟

الكافيين هو منبه طبيعي ثبت أنه يقلل الشهية بشكل مؤقت ويزيد من اليقظة، قد يساعد ذلك على تقليل الشعور بالجوع لفترة قصيرة، مما قد يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة.

يستهلك بعض الأشخاص القهوة قبل التمرين كمنشط لتحسين أداء التمرين ، كما ثبت أن الكافيين يسرع عملية التمثيل الغذائي لدينا، مما يتسبب في حرق المزيد من الطاقة أثناء الراحة ومع ذلك، فإن هذا التأثير صغير نسبيًا ولا يشكل بديلاً مناسبًا للنشاط البدني المنتظم واتباع نظام غذائي صحي.

وأخيرًا، تتمتع القهوة بتأثير مدر للبول خفيف، مما قد يؤدي إلى فقدان مؤقت لوزن الماء، وليس فقدان الدهون، ويتم استعادة الوزن بسرعة عند إعادة الترطيب.