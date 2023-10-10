5 مشروبات تساعدك على التركيز.. أبرزها القهوة والقرفة

كتبت مروة محمود الياس

هل شعرت يوما أنك فاقد التركيز ومشتت الذهن؟! إذا كانت هذه الحالة تتكرر لديك بسبب ضغوط العمل أو ضغوط الدراسة والمهام اليومية الملقاة علي عاتقك، فعليك الاستعانة بمجموعة من المشروبات الصحية التى تعزز لديك القدرة علي الإنتباه والتركيز.



من أفضل المشروبات التى تساعد علي التركيز وفقا للتقرير : فى تقرير مطول نشر فى موقع breinfuel أكد على أن التركيز والانتباه قد يتأثر سلبا إذا ما وقع الشخص لفترة طويلة تحت ضغوط العمل أو الدراسة أو الحياة اليومية، لذا لابد من عوامل مساعدة تعزز لديه القدرة علي الإنتباه بشكل أفضل.

الليمون

خليط رائع وبسيط ملئ بمضادات الأكسدة المطلوبة لتعزيز القدرات الذهنية والبدنية أيضا، لذا ينصح بتناول هذا المشروب والمداومة عليه

القهوة والقرفة

القهوة وحدها تساعد علي اليقظة والانتباه لاشك فى ذلك، ولكن إذا اضفت إليها القليل من القرفة، يصبح هذا المزيج مثاليا للحصول علي درجة كبيرة من التركيز والانتباه وكذا اليقظة لأطول فترة ممكنة، كما أن عناصر القهوة والقرفة معا تعزز من عمل وظائف المخ



البنجر عصير البنجر من المشروبات المثالية التى تساعد على تعزيز وظائف المخ، وتعمل علي تدفق الأكسجين الي الدماغ مما يعزز التركيز والانتباه بشدة

النعناع

الشاي بالنعناع يساعد علي التركيز واليقظه، ورائحته فقط تنعش الدماغ وتعمل علي تحسين الذاكرة واليقظة لذا هو مشروب رائع لابد من الاعتماد عليه



المياه

المياه أساس الحياة، ووظائف جسمك كلها تعمل من خلال الترطيب بالمياه، وجسمك ودماغك تحتاج لتدفق دائم للمياه فى جسمك بشرب كميات كثيرة علي مدار اليوم، وكلما كان شربك للماء جيدا كلما عمل دماغك بشكل جيد وأدي وظائفه كما يجب، وتزيد بالتالي القدرة علي التركيز والتذكر والانتباه بشكل كبير