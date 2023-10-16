علامات تدل على نقص فيتامين "د" فى جسمك وطرق الوقاية

كتبت رانيا عامر

فيتامين د هو أحد الفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم، ويوجد الفيتامين في الأطعمة مثل الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء والبيض، كما أن فيتامين د الذي نحتاجه يأتي من التعرض لأشعة الشمس، وذلك وفقًا لما ينشره موقع express البريطاني .

يتعرض الكثير من البريطانيين إلى خطر نقص فيتامين د فى أجسامهم، حيث إن مستويات الفيتامين هذا غير كافية لديهم خلال شهور البرودة، ويعانى الأشخاص أيضًا في المملكة المتحدة خلال أشهر الخريف والشتاء أيضًا إلى خطر نقص فيتامين د فى أجسامهم نتيجة قلة التعرض لأشعة الشمس خلال اليوم .

أعراض الإصابة بنقص فيتامين د:

على الرغم من أن هناك أشخاصًا يعانون من نقص فى فيتامين د ولا يظهر عليهم أى أعراض إلا أن آخرين تظهر عليهم علامات تشير إلى عدم وجود معدلات كافية من هذا الفيتامين .

التعب.

انخفاض الحالة المزاجية.

آلام العظام والعضلات.

مشاكل في الجهاز الهضمي.

سوء صحة الفم.

وأوضح خبراء الصحة إن مستويات فيتامين د في الدم يمكن أن تنخفض بمقدار النصف خلال 15 إلى 25 يوما ، لذلك، من المفترض أنه يمكن إطلاق فيتامين د تدريجياً من التخزين إلى الدورة الدموية لمنع انخفاض مستويات فيتامين د إلى مستويات منخفضة للغاية خلال فصل الشتاء.وأكد الاطباء بأن أولئك الذين يقضون الكثير من وقتهم في الداخل معرضون لخطر نقص فيتامين د .

طرق الوقاية من نقص فيتامين د

1.تناول أطعمة تحتوى على فيتامين د بنسبة عالية مثل الأسماك الزيتية (مثل التونة الطازجة والرنجة والماكريل والسردين والسلمون) هي أغنى المصادر، في حين أن الكبد والزبدة وصفار البيض تحتوي أيضا على كميات متواضعة.

2.وشرب الحليب الذى يحتوى على الفيتامين .

3.تناول مكملات فيتامين د يوميًا خلال فصلي الخريف والشتاء



