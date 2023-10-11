كيف تحصل على فيتامين د من الشمس دون اسمرار بشرتك؟

كتبت فاطمة خليل

للحصول على فيتامين د من الشمس بشكل آمن، من المهم تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس وحماية الجلد، مع اختيار الوقت الذى تتعرض فيه للشمس وتجنب وقت الظهيرة، مع استخدام كريم واقي من الشمس باعتدال للسماح لبعض الأشعة فوق البنفسجية باختراق الجلد وارتداء الملابس التي تسمح لأشعة الشمس بالوصول إلى مساحات أكبر من الجلد، في هذا التقرير نتعرف على كيفية الاستفادة من فيتامين د من أشعة الشمس دون تسمير البشرة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

فيتامين د: كيفية الاستفادة من فيتامين أشعة الشمس دون تسمير البشرة



فيتامين د ضروري للصحة العامة، والشمس مصدر طبيعي لهذه العناصر الغذائية الحيوية، ومع ذلك، فإن التعرض المفرط لأشعة الشمس يمكن أن يضر الجلد ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. والأثر الجانبي قصير المدى هو تسمير البشرة.

لتحقيق التوازن بين الحصول على ما يكفي من فيتامين د وحماية بشرتك، من الضروري فهم كيفية التعرض للشمس بأمان.

لا تفرط في تعريض بشرتك لأشعة الشمس



فيتامين د فريد من نوعه لأن بشرتنا يمكنها تصنيعه عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية ب (UVB) القادمة من الشمس.

ومع ذلك، فإن التعرض المفرط لهذه الأشعة يمكن أن يؤدي إلى حروق الشمس والشيخوخة المبكرة. إليك ما يمكنك فعله لحماية بشرتك من التلف الناتج عن أشعة الشمس.

تكون أشعة الشمس فوق البنفسجية (UVB) في أقوى حالاتها خلال منتصف النهار، لذا من الأفضل تعريض بشرتك لأشعة الشمس خارج ساعات الذروة.

يكون التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر أو في وقت متأخر بعد الظهر أقل كثافة، مما يقلل من خطر تلف الجلد.

يعتمد مقدار الوقت الذي تقضيه في الشمس على عوامل مختلفة، بما في ذلك موقعك ونوع بشرتك والوقت من اليوم.

قد يحتاج الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة إلى وقت أقل في الشمس مقارنة بذوي البشرة الداكنة.

في المتوسط، يكون قضاء حوالي 10 إلى 30 دقيقة في الشمس عدة مرات في الأسبوع كافيًا لمعظم الناس.

إذا كنت تستخدم واقي الشمس، فاستخدمه باعتدال



يمكن أن يؤدي استخدام واقي الشمس إلى تقليل قدرة الجلد على إنتاج فيتامين د. للعثور على التوازن الصحيح، فكر في وضع واقي الشمس على وجهك ورقبتك ويديك مع ترك المناطق الأخرى مكشوفة لفترة قصيرة. استخدم واقيًا من الشمس بعامل حماية من الشمس (SPF) يبلغ 30 أو أقل للسماح لبعض الأشعة فوق البنفسجية باختراق بشرتك.

للحصول على فيتامين د من الشمس، ركز على تعريض مساحات أكبر من بشرتك



ارتدي الملابس التي تسمح لأشعة الشمس بالوصول إلى ذراعيك وساقيك.

للحصول على فيتامين د بشكل آمن وفعال، اختر الملابس التي تغطي جزءًا فقط من بشرتك، مثل السراويل القصيرة والقمصان بدون أكمام، أثناء التعرض لأشعة الشمس.

افحص بشرتك بانتظام بحثًا عن أي علامات لحروق الشمس أو تلفها. إذا لاحظت احمرارًا أو ألمًا أو تقرحات، فربما تكون قد قضيت وقتًا طويلاً في الشمس. في مثل هذه الحالات، من الضروري حماية بشرتك بشكل أفضل أثناء التعرض لأشعة الشمس في المستقبل.

احصل على فيتامين د من نظامك الغذائي



بالإضافة إلى التعرض لأشعة الشمس، يمكنك الحصول على فيتامين د من خلال نظامك الغذائي. الأطعمة مثل الأسماك الدهنية (مثل السلمون والماكريل) ومنتجات الألبان المدعمة، على سبيل المثال.