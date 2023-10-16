اليوم السابع
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الإثنين، 16 أكتوبر 2023 05:39 م
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حصاد الوزارات.. التموين: مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية تستمر 6 أشهر مقبلة

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 05:22 م
حصاد الوزارات.. التموين: مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية تستمر 6 أشهر مقبلة وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
وزارة التعليم: باركود للمناهج المطورة للدخول على المحتوى الرقمى
 
وزارة التعليم: استيفاء جميع المستندات شرط للتعاقد مع المعلمين الجدد
 
وزير الرى: تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر ليقترب من خط الشح المائى
 
التموين: مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية تستمر 6 أشهر مقبلة
 
الأوقاف تطلق برنامج جودة الأداء للأئمة والواعظات
 
وزير الصحة يتفقد غرفة الحجر الصحي بمعبر رفح ويوجه بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية
 
وزارة التموين تحذر من التلاعب في وزن عبوات السكر
 

 







حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

التموين

الرى

الاوقاف

الصحه

الهجره



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