اليوم السابع
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وزارة الصحة ترفع درجة الاستعداد بمستشفيات الصدر بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 01:14 م
وزارة الصحة ترفع درجة الاستعداد بمستشفيات الصدر بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية وذلك بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء لتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية لمرضى الجهاز التنفسى وكافة الحالات المترددة على المستشفيات التى تعانى من أعراض الأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد.
 
وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه يتم تكثيف تواجد الأطباء والتمريض والصيادلة مع توفير كامل الأدوية واللقاحات الخاصة بتطعيمات الأنفلونزا الموسمية بالاضافة إلى تدريب الأطباء والصيادلة مع تطعيم كافة أعضاء الفريق الطبى صد الكورونا والأنفلونزا الموسمية مضيفة أن جميع الخدمات الطبية التى تقدم للمريض تتم بالمجان .
 
ومن جانبة قال الدكتور وجدى أمين مدير عام الإدارة المركزية للشؤن الصدرية بوزارة الصحة والسكان لليوم السابع إنه تم رفع درجة الاستعداد فى 32 مستشفي صدر على مستوى الجمهورية استعدادا لدخول فصل الشتاء مشيرا إلي تكثيف المرور على المستشفيات وفق خطط محددة مضيفا أنه يتم حاليا تطعيمات الفريق الطبى ضد الأنفلونزا الموسمية والحصول على الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا .






الصحة

فصل الشتاء

الفيروسات التنفسية

دور البرد

الانفلونزا الموسمية



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