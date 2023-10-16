الأوقاف تطلق برنامج جودة الأداء للأئمة والواعظات

كتب ـ لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق برنامج شهادة (جودة الأداء للأئمة والواعظات) الذين يحققون مقومات الحصول على هذه الشهادة، والتي ستكون موضع اعتبار عند المقابلة للإيفاد للعمل بالخارج، والعمل بالمساجد الكبرى، والوظائف القيادية والإشرافية، والقوافل الدعوية المتميزة، والمشاركة في الأسابيع الدعوية والندوات العلمية.

ومن أهم ضوابطها:

1. التمكن من حفظ القرآن الكريم مع حسن الأداء.

2. إتقان التحدث باللغة العربية.

3. سعة الأفق الثقافي.

4. الانضباط في أداء الواجب الوظيفي بالنسبة للأئمة، والواعظات المعينات، والإسهام الجاد في الأنشطة الدعوية والقرآنية بالنسبة للواعظات المتطوعات.

وسيتم منح شهادة جودة الأداء لكل من يجتاز الاختبارات المقررة بكفاءة مع صرف مبلغ خمسة آلاف جنيه لكل إمام أو واعظة يحصل على شهادة جودة الأداء من الفئة (أ)، وثلاثة آلاف جنيه لكل إمام أو واعظة يحصل على شهادة جودة الأداء من الفئة (ب).

وتكون مدة هذه الشهادة ثلاث سنوات يتم التقدم بعدها لتجديد الاعتماد.