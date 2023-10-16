وزير الصحة يوجه بتنظيم قافلة علاجية بمستشفى بئر العبد لخدمة أهالى شمال سيناء

كتب ـ وليد عبد السلام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، صباح اليوم الإثنين، مستشفى بئر العبد النموذجي، وذلك في مستهل زيارته لمحافظة شمال سيناء.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة استعدادات منظومة الصحة للتعامل مع أي طوارئ طبية تزامنا مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، ورفع جاهزية مستشفيات الإحالة في المحافظات المعنية، وتوفير كل المستلزمات والأدوية وأكياس الدم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والعيادات الخارجية، والأشعة، ومعمل التحاليل الطبية، وبنك الدم، وحرص على التحدث مع المرضى، ومعرفة مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بتوفير جهاز أشعة C-ARM لغرفة العمليات، ودراسة إمكانية تزويد المستشفى بجهاز قسطرة -حسب الاحتياج ومعدلات التردد- إلى جانب توفير أجهزة ومستلزمات المناظير اللازمة لتخصص الأنف والأذن، كما وجه بالتعاقد مع أطباء في تخصصي الرمد، وجراحة المخ والأعصاب.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بزيادة سعة القسم الداخلي للمستشفى ، حيث تصل سعة المستشفى لـ84 سريرا، بينها 48 في القسم الداخلي، و29 سرير رعاية، منهم 4 أسرة رعاية أطفال.

وتابع «عبدالغفار»، أن الوزير اجتمع بأطباء المستشفى، واستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة والسكان في شمال سيناء.