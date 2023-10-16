اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 02:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الصحة يوجه بتنظيم قافلة علاجية بمستشفى بئر العبد لخدمة أهالى شمال سيناء

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 01:37 م
وزير الصحة يوجه بتنظيم قافلة علاجية بمستشفى بئر العبد لخدمة أهالى شمال سيناء تفقد وزير الصحة مستشفى بئر العبد النموذجي
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، صباح اليوم الإثنين، مستشفى بئر العبد النموذجي، وذلك في مستهل زيارته لمحافظة شمال سيناء.
 
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة استعدادات منظومة الصحة للتعامل مع أي طوارئ طبية تزامنا مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، ورفع جاهزية مستشفيات الإحالة في المحافظات المعنية، وتوفير كل المستلزمات والأدوية وأكياس الدم.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والعيادات الخارجية، والأشعة، ومعمل التحاليل الطبية، وبنك الدم، وحرص على التحدث مع المرضى، ومعرفة مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم.
 
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بتوفير جهاز أشعة C-ARM لغرفة العمليات، ودراسة إمكانية تزويد المستشفى بجهاز قسطرة -حسب الاحتياج ومعدلات التردد- إلى جانب توفير أجهزة ومستلزمات المناظير اللازمة لتخصص الأنف والأذن، كما وجه بالتعاقد مع أطباء في تخصصي الرمد، وجراحة المخ والأعصاب.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بزيادة سعة القسم الداخلي للمستشفى ، حيث تصل سعة المستشفى لـ84 سريرا، بينها 48 في القسم الداخلي، و29 سرير رعاية، منهم 4 أسرة رعاية أطفال.
 
وتابع «عبدالغفار»، أن الوزير اجتمع بأطباء المستشفى، واستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
 
رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة والسكان في شمال سيناء.
 
 
تفقد وزير الصحة مستشفى بئر العبد النموذجي (1)
تفقد وزير الصحة مستشفى بئر العبد النموذجي (1)

تفقد وزير الصحة مستشفى بئر العبد النموذجي (2)
تفقد وزير الصحة مستشفى بئر العبد النموذجي (2)

تفقد وزير الصحة مستشفى بئر العبد النموذجي (3)
تفقد وزير الصحة مستشفى بئر العبد النموذجي (3)

تفقد وزير الصحة مستشفى بئر العبد النموذجي (4)
تفقد وزير الصحة مستشفى بئر العبد النموذجي (4)

تفقد وزير الصحة مستشفى بئر العبد النموذجي (6)
تفقد وزير الصحة مستشفى بئر العبد النموذجي (6)

تفقد وزير الصحة مستشفى بئر العبد النموذجي (7)
تفقد وزير الصحة مستشفى بئر العبد النموذجي (7)

تفقد وزير الصحة مستشفى بئر العبد النموذجي (8)
تفقد وزير الصحة مستشفى بئر العبد النموذجي (8)

تفقد وزير الصحة مستشفى بئر العبد النموذجي (10)
تفقد وزير الصحة مستشفى بئر العبد النموذجي (10)

مستشفى بئر العبد النموذجي (2)
مستشفى بئر العبد النموذجي (2)

 







وزارة الصحة

بئر العبد

مستشفي بئر العبد

قطاع غزة

الخدمات الطبية



الموضوعات المتعلقة

وزارة الصحة ترفع درجة الاستعداد بمستشفيات الصدر بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 01:14 م

وزارة الصحة: 22 مليون سيدة استفادت من مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 12:07 م

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة خلال زيارته لتفقد مستشفيات فى المحافظة

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 11:33 ص

وزير الصحة يتوجه للعريش لتفقد عددا من المستشفيات والاطمئنان على مستوى الخدمات

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 10:36 ص

وزارة الصحة: نوفر جميع الخدمات لكل أفراد الأسرة بالمبادرات الرئاسية

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 09:24 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة