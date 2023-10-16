بايدن يجمع 71 مليون دولار فى الربع الثالث وترامب يتفوق بين الجمهوريين

كتبت ريم عبد الحميد

مع تبقى أكثر من عام على إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإن المرشحين المتنافسين فى السباق نحو البيت الأبيض يواصلون ملء خزائنهم، ونشروا تفاصيل جمع التبرعات فى الربع الثالث من عام 2023.

وبينما حصل الرئيس جو بايدن واللجنة الوطنية الديمقراطية على قدر كبير من الأموال، فإن الرئيس السابق دونالد ترامب تفوق بشكل كبير فى السباق الجمهورى.

وبحسب ما ذكرت قناة ABC News، فإن بايدن والحزب الديمقراطى جمعا 71 مليون دولار فى الربع الثالث، بحسب ما قالت حملة الرئيس، بينما عزز الديمقراطيون خزائنهم استعدادا للانتخابات.

وأنهى الجماعات ولجانها المشتركة لجمع التبرعات الربع الثالث بـ 91 مليون دولار نقدا، أي أكثر بنحو 14 مليون دولار قبل بدء الربع، بحسب ما قالت حملة بايدن. وجاءت هذه الأموال من 500 ألف متبرع.

وقالت الحملة أيضا إلى 97% من تبرعات المجموعات جاءت من متبرعين صغار، الذين تبرعوا بأقل من 200 دولار، وهو نفس المعدل الذى كان فى الربع الثانى. وقالت حملة بايدن إن متوسط التبرعات كان 40 دولار.

وقالت مديرة حملة بايدن جولى شافيز رودريجيز فى بيان إن تلك الأرقام هي شهادة على أحد أهدافنا الرئيسية مبكرا فى هذه الحملة، جمع الموارد المطلوبة لإدارة حملة قوية تحقق الفوز فى نوفمبر 2024.

فى المقابل، جمع دونالد ترامب 45.5 مليون دولار فى الربع الثالث من العام، وفقا لحملته. ودخل فريق ترامب شهر أكتوبر بأكثر من 37.5 مليون دولار فى البنك، وحوالى 36 مليون دولار من تلك المخصصة للسباق الجمهورى التمهيدى وفقا للحملة.

وتم جمع 45.5 مليون دولار من يوليو فى شهر سبتمبر، وهى إجمالي ما تم جمع بين لجنة حملة ترامب الرئاسية ولجنة العمل السياسى "انقذوا أمريكا"، وفقا لمتحدث باسم حملة ترامب.