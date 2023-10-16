الكبد الدهني.. 7 تغييرات فى نمط حياتك هتعالج المرض

كتبت ميرفت رشاد

يحدث الكبد الدهني عندما تتراكم الدهون الزائدة في خلايا الكبد، ويمكن أن يحدث هذا بسبب عوامل مثل اتباع نظام غذائي غني بالسكر، والإفراط في استهلاك الكحول، "السمنة، وحتى الوراثة، إنها حالة صامتة يمكن أن تتطور إذا تركت دون رادع، يمكن علاج الكبد الدهني في المراحل المبكرة من خلال مجموعة من التدابير الصحية الوزن، إليك ما يجب فعله للحصول على كبد صحي، وفقا لما نشره موقع" hindustantimes".

طرق الحفاظ على صحة الكبد

التعديلات الغذائية

اختر نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، الحد من السكر والأطعمة المصنعة والدهون المشبعة.

إدارة الوزن

الحفاظ على وزن صحي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، التخلص من الوزن الزائد يمكن أن يساعد في تقليل دهون الكبد

حافظ على رطوبة جسمك

يساعد الترطيب المناسب على أداء وظائف الكبد، اهدف إلى تناول 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا.

الحد من الأدوية

استشر طبيبك بشأن الأدوية، فبعضها يمكن أن يضر الكبد، اتبع دائمًا الجرعات الموصوفة.

تجنب الكحول

الإقلاع عنه تمامًا، يمكن أن يؤدي الكحول إلى تفاقم حالة الكبد الدهني.

الفحوصات المنتظمة

قم بجدولة فحوصات منتظمة مع طبيبك الخاص بك، يمكنه مراقبة صحة الكبد وتقديم التوجيه.

تغييرات نمط الحياة

الإقلاع عن التدخين، وإدارة التوتر، والتأكد من النوم الكافي، وتؤثر هذه العوامل أيضًا على صحة الكبد.

تذكر أن الكبد الدهني يمكن عكسه من خلال تغييرات نمط الحياة الصحيحة، أعط الأولوية لصحة الكبد، ولنعمل معًا على تقليل انتشار مرض الكبد الدهني في جميع أنحاء العالم.