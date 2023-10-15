عوامل تزيد خطر الإصابة بمرض دهون الكبد.. استشاري باطنة يوضح

كتبت رانيا عامر

يعد مرض دهون الكبد من ضمن أمراض العصر الذى يعانى منه الكثير من الأشخاص، والتى تعود إلى عدة أسباب كما أن هناك مجموعة من العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بتراكم تلك الدهون على خلايا الكبد، والتى تشمل على زيادة الوزن، وفقدان الشهية.

قالت دكتورة أسماء جميل مدرس أمراض الكبد والجهاز الهضمى بكلية طب المنصورة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن دهون الكبد هى عبارة عن تراكم الدهون على خلايا الكبد ويرجع ذلك لسببين من بينها الأول إنتاج الجسم الدهون الثلاثية بمعدلات فوف الطبيعية "الكوليسترول"، وسبب الثانى وعدم قدرة الجسم فى التخلص من تلك الدهون نتيجة خلل فى الانزيمات، ما يؤدى إلى زيادة الدهون فى الدم ويتم تخرينها فى الخلايا الدهنية أو خلايا الكبد.

وأكدت الاستشارى أن نتيجة تراكم الدهون على الكبد يتم ضحم حجم الكبد وتغير لونه من الأحمر الداكن إلى الأحمر الفاتح الذى يميل إلى الأبيض.



عوامل تزيد من تجمع دهون الكبد

السمنة

تناول الكحوليات

سرعة فقدان الوزن فى وقت قليل

الحمل

مرض السكر

فيروس سى

بعض أدوية تساهم فى تراكم الدهون على الكبد.



متى تحتاج إلى أجراء فحوصات طبية تخص الكبد: لو فيه تاريخ مرضى عائلى لدهون الكبد.

لو كنت مصاب بالضغط العالى او المنخفض.

لو بتتعالج من السكر.

لو مصاب بالزيادة الوزن.

اذا كنت تعانى من فقدان الشهية.

خمول عام للجسم.

ويتم تشخيص الدهون المتراكمة على الكبد عن طريق الموجات الصوتية، واستخدام أشعة الرنين المغناطيسية، وبعض الاجهزة الحديثة.

طرق علاج الدهون المتراكمة على الكبد:

لم يكن هناك أدوية محددة لمرض دهون الكبد ولكن هناك أدوية تساهم فى العلاج والأحماض الآمنة تحسن من وظائف الكبد، الأهم التخلص من الأسباب التى تؤدى إلى تراكم تلك الدهون على الكبد، على سبيل المثال لو كنت مريض سكر أو ضغط يجب عليهم التحكم والسيطرة على المعدلات الطبيعية لهم.

ونحاول أيضًا نقص الوزن بشكل منتظم.

ممارسة الرياضة باستمرار على الأقل 3 أيام فى الأسبوع وخاصة المشى.

تناول نظام غذائى صحى يحتوى على ألياف وفاكهة وخضراوات.

الامتناع تمامًا عن التدخين وتناول الكحوليات.