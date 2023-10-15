محافظ أسوان: معالجة الأشجار المصابة بالنمل الأبيض على طريق كورنيش النيل

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، إنه رصد إصابة بعض الأشجار بالنمل الأبيض والقرضة مما يعرضها للسقوط المفاجئ على المشاة والمركبات بطول كورنيش النيل القديم بمسافة 4 كيلو متر بداية من المدخل الشمالى وحتى حديقة فريال جنوباً مع تسبب ذلك أيضا فى وجود أسراب من الحشرات الطائرة الضارة.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه أعطى توجيهاته لإدارة الحدائق بالمحافظة بقيادة المهندس محمد حسن بحصر هذه الأشجار لسرعة التعامل العلمى والمدروس معها للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم ، وهو ما يتكامل مع البانوراما الحضارية والجمالية التى يشهدها الكورنيش فى الفترة الحالية من خلال تنفيذ مشروع " ممشى أهل مصر ".

وكلف المحافظ، أن يتوازى مع ذلك القيام مرحلياً بالمرور على كافة المناطق والأحياء السكنية والشوارع الداخلية والميادين الرئيسية داخل مدينة أسوان لتنفيذ أعمال الحصر أيضاً للوقوف على الأشجار المصابة والتالفة منها والتعامل الفورى معها.