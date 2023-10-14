رواج سياحى فى أسوان وأفواج من جميع قارات العالم.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تشهد محافظة أسوان، رواجا سياحيا غير مسبوق، بالتزامن مع التدفقات السياحية الوافدة إلى جنوب مصر مع بدايات الموسم السياحى الشتوى، والذى تنتعش فيه حركة السياحة وسط طقس خريفى معتدل.

واستقبلت أسوان أفواج سياحية عبر مطار أسوان الدولى ورحلات شارتر قادمة من دولة أسبانيا مباشرة إلى جنوب مصر، بجانب الحافلات السياحية التى تنقل السائحين الأجانب من المدن السياحية القريبة من أسوان "الأقصر والبحر الأحمر".

ويقبل السائحون على الرحلات النيلية فى أسوان للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة التى تتمتع بها درة النيل وتتميز عن غيرها من المدن السياحية الأخرى بجانب ما تحويه من معالم سياحية وأثرية يفضل السائحين زيارتها خلال الوقت الحالى.

وتتجه أنظار العالم، خلال شهر أكتوبر الجارى، إلى مدينة أبوسمبل لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الكبير، وهى الظاهرة الفريدة التى تتكرر مرتين كل عام فقط 22 أكتوبر و22 فبراير، ويتابعها آلاف السائحين من شتى أنحاء العالم.



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