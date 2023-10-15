حملة مكبرة لطلاء الأعمدة والأسوار بحى الجون فى الفيوم.. صور

الفيوم ـ رباب الجالي

شهد حي الجون بمدينة الفيوم حملة مكبرة للنظافة وطلاء الأعمدة، برئاسة سعاد منصور رئيسة الحي، حيث شهد الحي أعمال تطوير ميدان النخيل وطلاء الأعمدة بمختلف شوارع الحي، ومن بينها شارع بطل السلام وشارع الملك الناصر.

وتم خلال الحملة أعمال، دهانات البلدورات، و أسوار المدارس وأكشاك الكهرباء، وصيانة الجزر الوسطي، واستكمال وصيانة الأسوار الحديدية بها وتنظيفها وزراعتها.

وقال مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، إنه يتم متابعة تطوير ميادين مداخل القرى والأحياء لإظهار الجانب الجمالي، وشدد علي رؤساء الأحياء، أن ذلك من أولويات العمل، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمتابعة أعمال منظومة النظافة بالمراكز والمدن حفاظاً على الشكل الحضاري والجمالي.