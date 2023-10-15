اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 أكتوبر 2023 04:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة مكبرة لطلاء الأعمدة والأسوار بحى الجون فى الفيوم.. صور

الأحد، 15 أكتوبر 2023 03:05 م
حملة مكبرة لطلاء الأعمدة والأسوار بحى الجون فى الفيوم.. صور حملة مكبرة لطلاء الأعمدة والأسوار بحي الجون بالفيوم
الفيوم ـ رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد حي الجون بمدينة الفيوم حملة مكبرة للنظافة وطلاء الأعمدة، برئاسة سعاد منصور رئيسة الحي، حيث شهد الحي أعمال تطوير ميدان النخيل وطلاء الأعمدة بمختلف شوارع الحي، ومن بينها شارع  بطل السلام وشارع الملك الناصر.
 
وتم خلال الحملة أعمال، دهانات البلدورات، و أسوار المدارس وأكشاك الكهرباء، وصيانة الجزر الوسطي،  واستكمال وصيانة الأسوار الحديدية بها وتنظيفها وزراعتها.
 
وقال مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، إنه يتم متابعة تطوير ميادين مداخل القرى والأحياء لإظهار الجانب الجمالي، وشدد علي رؤساء الأحياء، أن ذلك من أولويات العمل، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمتابعة أعمال منظومة النظافة بالمراكز والمدن حفاظاً على الشكل الحضاري والجمالي. 
 
 
حملة مكبرة لطلاء الأعمدة والأسوار بحي الجون بالفيوم (1)
حملة مكبرة لطلاء الأعمدة والأسوار بحي الجون بالفيوم

حملة مكبرة لطلاء الأعمدة والأسوار بحي الجون بالفيوم (2)
حملة مكبرة لطلاء الأعمدة والأسوار بحي الجون بالفيوم

حملة مكبرة لطلاء الأعمدة والأسوار بحي الجون بالفيوم (3)
حملة مكبرة لطلاء الأعمدة والأسوار بحي الجون بالفيوم

 







حملات النظافة

رفع الإشغالات

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة