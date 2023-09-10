رفع 45 ألف طن مخلفات ناتج تطهير حرم المصارف والترع بالمنزلة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على انتهاء أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة بمركز و مدينة المنزلة ، بمشاركة 6 وحدات محلية.

وقال "مختار"، إنه تم رفع 45 ألف طن ناتج تطهير من حرم المصارف والترع ورفع كفاءة النظافة بكافة شوارع المدينة وقرى المركز على مدار أيام الحملة.

ومن جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، انه بمشاركة المهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة، والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات وفهمي علام بجهاز النظافة والتجميل، فقد تم التنسيق مع المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة، و رؤساء الوحدات المحلية المشاركة وهي دكرنس ومنية النصر والجمالية والمطرية وميت سلسيل والكردي ،لمتابعة تنفيذ اعمال الحمله المشار اليها،حيث تم الانتهاء من رفع ناتج التطهير من حرم ترعه البحر الصغير على الطريق الزراعي و طريق البحر و قرية البصراط و الفروسات و طريق الهاويس و الطريق المؤدي إلى قرية العمارنة وكنس الأتربة بمدخل المدينة ورفع كفاءة النظافة العامة بكافة الشوراع الرئيسية والمناطق الداخلية بالمدينة.