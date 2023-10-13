دراسة: تدفئة القدمين تحسن من جودة النوم ليلا

كتبت رانيا عامر

أشارت دراسة حديثة الى أن ارتداء الجوارب قبل النوم يحسن قدرتك على النوم بشكل جيد لمدة طويلة ليلا، وذلك وفقا لما نشره موقع express البريطانى، حيث أوضح الدكتور بيكوان لوهان، أن تعزيز النوم ليلا يكمن في تدفئة قدميك لخفض درجة حرارتك الأساسية ، مشيرا إلى أن تدفئة القدمين يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على النوم بالنسبة لكثير من الناس، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تأثيره في تعزيز انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية والاسترخاء.

وأكدت الدراسة أن درجة حرارة الجسم الأساسية لها دور فعال في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، وتعمل على تحسين قدرتك على جودة نومك، وأثناء نومنا تنخفض درجة حرارتنا الأساسية بشكل طبيعي كجزء من إيقاع الساعة البيولوجية لدينا، ويبدأ هذا الانخفاض مع بداية النوم ويصل إلى أدنى مستوياته خلال ساعات الصباح الباكر. وانخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية يساعد الجسم على النوم والاستمرار في النوم.

تم اختيار ستة من الشباب بشكل عشوائي وتقسيمهم إلى مجموعات: أولئك الذين يرتدون الجوارب للنوم وأولئك الذين لا يرتدونها، وسجل الباحثون عدة مقاييس، مثل كفاءة النوم، وإجمالي وقت النوم، وعدد مرات الاستيقاظ، والاستيقاظ بعد بداية النوم، ومتوسط مدة الاستيقاظ، وتم الحصول على استبيان حول جودة النوم بعد الاستيقاظ في الصباح.

وأظهرت النتائج أنه في المجموعة التي ارتدت الجوارب، كان الوقت الذي استغرقه النوم أقصر بـ 7.5 دقيقة في المتوسط، وكان إجمالي وقت النوم أطول بـ 32 دقيقة، وكان عدد مرات الاستيقاظ أقل 7.5 مرة، وكانت كفاءة النوم أعلى بنسبة 7.6%.

كما أكد الباحثون بعد أجراء التجارب بإن تدفئة القدمين باستخدام جوارب السرير أثناء النوم في بيئة باردة كان له آثار إيجابية على نوعية النوم ،وتقليل الاستيقاظ أثناء النوم.