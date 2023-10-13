دراسة: تصفح هاتفك قبل النوم يؤثر سلبا على صحتك العقلية

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة أجرتها جامعة موناش الأسترالية أن تصفح هاتفك قبل النوم قد يكون له تأثير سلبي على الصحة العقلية، وقال الباحثون إن الأشخاص الذين يتعرضون لكميات كبيرة من الضوء في الليل كانوا أكثر عرضة لخطر الاكتئاب، وفقا لـ ميديكال إكسبريس.

في حين أن الآخرين الذين يتعرضون للضوء فقط أثناء النهار لديهم خطر أقل، حيث يعتقد الباحثون أن ممارسة الرياضة في الضوء الطبيعي تساعد على الشعور بمزيد من اليقظة والحضور.

وفحصت الدراسة أكثر من 80 ألف شخص لمعرفة مدى تعرضهم للضوء والنوم والنشاط البدني والصحة العقلية، بقيادة البروفيسور المشارك شون كاين والأستاذ المشارك أندرو فيليبس، وجد الباحثون أيضًا أن تأثير التعرض للضوء ليلاً كان أيضًا مستقلاً عن النشاط الديموغرافي والجسدي والموسم والتوظيف.

وقال الباحثون: "سيكون للنتائج التي توصلنا إليها تأثير مجتمعي كبير محتمل، فبمجرد أن يفهم الناس أن أنماط تعرضهم للضوء لها تأثير قوي على صحتهم العقلية، يمكنهم اتخاذ بعض الخطوات البسيطة لتحسين صحتهم، فالأمر يتعلق بالحصول على ضوء ساطع في النهار والظلام في الليل.

وشدد الباحثون على أهمية الحصول على أكبر قدر ممكن من الضوء الساطع في اليوم حيث أن ضوء النهار ضروري للغاية للصحة العقلية".

لا يمكن للدراسة أن تثبت بشكل قاطع أن الضوء الزائد بعد ساعات العمل يسبب مرضًا عقليًا أكثر خطورة، لكنها أثبتت وجود علاقة.