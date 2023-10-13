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استشهاد صحفى وإصابة 4 جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى على جنوب لبنان

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 06:59 م
استشهاد صحفى وإصابة 4 جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى على جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلى
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها منذ قليل، استشهاد صحفى وإصابة 4 جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.
 
وكانت قد أشارت إلى قصف إسرائيلي مكثف على جنوب لبنان، وأن صفارات الإنذار تدوى في مستوطنات الشمال على الحدود مع لبنان.
 
وكان الدفاع المدنى اللبناني قد نفذ مجموعة من المهام فى البلدات الواقعة على الشريط الحدودى بين لبنان وإسرائيل، وذلك لمعالجة آثار القصف الإسرائيلى فى جنوب لبنان، والذى طال بلدات "الضهيره" و"علما الشعب" و"اللبونة"، ما أدى إلى وقوع خسائر فى الممتلكات وسقوط إصابات.
 
وأكد الدفاع المدني بلبنان أنه قام بنقل مصابين اثنين من بلدة "الضهيره" إلى المستشفى اللبناني الإيطالي لتلقي العلاج اللازم، كما تمكنت من إخماد النيران التي اندلعت قرب منازل في بلدة "علما الشعب"، وفي المناطق الشجرية بـ "اللبونة".






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