اليوم السابع
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صحيفة أمريكية: إسرائيل تطلب من واشنطن صواريخ للقبة الحديدية وذخائر

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 06:00 ص
صحيفة أمريكية: إسرائيل تطلب من واشنطن صواريخ للقبة الحديدية وذخائر القبة الحديدية
وكالات

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أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر أن مسؤولين إسرائيليين طلبوا من واشنطن تزويدهم بصواريخ اعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية" وذخائر أخرى والتعاون في جمع المعلومات الاستخبارية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على هذه القضية: "قدم المسؤولون الإسرائيليون عدة طلبات محددة إلى واشنطن. بما في ذلك إعادة تجديد ترسانة صواريخ "القبة الحديدية" الاعتراضية، والقنابل ذات القطر الصغير، وذخيرة المدافع الرشاشة، وزيادة التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالنشاط العسكري المحتمل في جنوب لبنان".

وصرح البيت الأبيض في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمر بتقديم مساعدات إضافية لإسرائيل على خلفية الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية.
 

في سياق منفصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين سيصل إلى 1000 وعدد المختطفين إلى أكثر من 150، في عملية طوفان الأقصى.

من ناحية أخرى، أعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية "زاكا" أن مسعفيها انتشلوا حوالي 260 جثة من مهرجان موسيقي حضره الآلاف وتعرض لهجوم من قبل مسلحي حماس.

 

 


إسرائيل

القبة الحديدية

غزة

حماس



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