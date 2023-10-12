وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وصف المسؤول فى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، الوضع على الأرض في القطاع بـ" الخطيرا جدا" وأن التحديات قد تكون "غير مسبوقة"، مشيراً إلى أن تقديم الخدمات الإنسانية في تلك الظروف قد يكون "محفوفا بالمخاطر".

وقال حمادة البيارى، "إن عدد القتلى في غزة وصل إلى أكثر من 1100، فيما تجاوز عدد المصابين 5300" مشيرا إلى الدمار الكبير الذي لحق بمختلف المناطق في قطاع غزة والبنى التحتية هناك، موضحا أن أغلب النازحين والذين تخطى عددهم 280 ألفا، توجهوا إلى مراكز اللجوء المعدة مسبقا من قبل وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، وأيضا بعض المراكز التي لم تكن معدة لاستقبال النازحين.

وأضاف "أن الوضع قد يكون غير مسبوق بالنسبة لتوفر الكهرباء"، مشيرا إلى اضطرار محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة لإيقاف جميع عملياتها بسبب نقص الوقود. ونبه إلى أن هذا الأمر قد يؤثر بشكل كبير على "حصول السكان المدنيين على الخدمات الأساسية كالصحة والمياه وغيرها من الخدمات" مؤكدا أن الأمم المتحدة قامت، منذ بدء العمليات العسكرية، بتفعيل خدمة الطوارئ ومركز تنسيق الطوارئ.

وقال إن هذا التفعيل "يساهم في تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية المنقذة للأرواح للنازحين والأشخاص المتضررين أيضا".

وتابع البياري بالقول:"إن تقديم تلك الخدمات في هذه الأثناء تحت كثافة النيران قد يكون غير متاح، أو قد يكون صعبا للغاية، أو محفوفا بالمخاطر الشديدة" مشددا على أن المجتمع الإنساني يعاني من تحديات وصعوبات شديدة لتقديم المساعدات للسكان والمتضررين، "فهناك نقص في الموارد، وإغلاق كامل للمعابر بين قطاع غزة والعالم الخارجي، وقطع لسلاسل الإمداد في القطاع".

وشدد على أن المطلوب في المرحلة الحالية بالدرجة الأولى هو وقف لإطلاق النار، أو هدنة إنسانية، قد تمكن عمال الإغاثة من تقييم الأوضاع، فنحن لم نستطع حتى اللحظة من توفير بيئة آمنة لتقييم الأوضاع في الميدان.

كما شدد أيضا على ضرورة تمكين عمال الإغاثة من الحصول على الموارد الإنسانية المطلوبة، فهناك شح سريع بوفرة المواد الإنسانية، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى التصعيد الراهن الذي وصفه بأنه قد يكون غير مسبوق، فإن قدرة العمليات الإنسانية في الوقت الحالي قد لا تسمح بتوفير الحجم المطلوب من المساعدات.

