وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن التمويل جاء بمساهمات من المملكة المتحدة والنرويج وهولندا والدنمارك والسويد وليتوانيا وأيسلندا، وذلك لتوفير الدعم للصيانة والمناورة بالدفاع الاوكرانية.

وتتضمن الحزمة مسارات ومحركات للمركبات القتالية المدرعة؛ الجسور المؤقتة، وناقلات المعدات الثقيلة لتحريك دبابات القتال الرئيسية، قدرات اختراق حقول الألغام ومعدات إزالة الألغام المحمولة لتمكين الجنود سيرًا على الأقدام من عبور أجزاء من حقول الألغام ومعدات المصانع لإزالة العوائق مثل الخنادق المضادة للدبابات.

وأضافت الحكومة البريطانية أن جميع القدرات من حزمة الدفاع الجوي التي تم الإعلان عنها في يونيو الماضي أصبحت الآن متعاقد عليها وسيتم تسليم الأنظمة الأولى بحلول نهاية العام وستعزز قدرة أوكرانيا على حماية بنيتها التحتية الوطنية الحيوية خلال أشهر الشتاء.