طب الزقازيق تُعلن إتاحة تأجيل امتحانات الطلاب الفلسطينيين بسبب الأحداث

أعلن الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشرى فى جامعة الزقازيق بـ محافظة الشرقية، إتاحة تأجيل امتحانات الطلاب الفلسطينيين المقيدين فى الفرقتين الخامسة والسادسة إلى الدور القادم دون أعذار.
وقال عميد كلية الطب البشري فى جامعة الزقازيق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" أبنائى طلاب فلسطين الحبيبة من أراد منكم تأجيل الامتحان من طلاب الفرقة الخامسة و السادسة يتقدم اليوم بطلب تأجيل للدور القادم وبدون عذر".
وتابع عميد كلية الطب البشرى في جامعة الزقازيق: "التأجيل فقط بإثبات الهوية.. العالم كله يعلم عذركم".
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