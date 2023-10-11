الصحة الفلسطينية: انقطاع الكهرباء عن مستشفيات غزة خلال ساعات بعد نفاد الوقود

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من أن مخزون الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في مستشفيات قطاع غزة سينفد الخميس.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قالت الوزيرة، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إن هذا الأمر سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع التي وصفتها بالكارثية في المستشفيات، خاصة "بعد توقف الكهرباء خلال ساعات من الآن".

من جانبه، قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم للإذاعة الفلسطينية إن غزة "ستغرق في الظلام خلال ساعات".

وأوضح ملحم أنه لم يتبق في شركة كهرباء غزة سوى 300 ألف لتر من الوقود، وهي كمية تكفي ما بين عشر ساعات و12 ساعة فقط.