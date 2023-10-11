اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الصحة الفلسطينية: انقطاع الكهرباء عن مستشفيات غزة خلال ساعات بعد نفاد الوقود

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 10:32 ص
الصحة الفلسطينية: انقطاع الكهرباء عن مستشفيات غزة خلال ساعات بعد نفاد الوقود وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من أن مخزون الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في مستشفيات قطاع غزة سينفد الخميس.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قالت الوزيرة، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إن هذا الأمر سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع التي وصفتها بالكارثية في المستشفيات، خاصة "بعد توقف الكهرباء خلال ساعات من الآن".

من جانبه، قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم للإذاعة الفلسطينية إن غزة "ستغرق في الظلام خلال ساعات".

وأوضح ملحم أنه لم يتبق في شركة كهرباء غزة سوى 300 ألف لتر من الوقود، وهي كمية تكفي ما بين عشر ساعات و12 ساعة فقط.

 


طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى

السيوف الحديدية

عملية السيوف الحديدية

غزة

حرب غزة

حرب غزة 2023

صواريخ غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حرب غزة الأخيرة

هجوم غزة على إسرائيل

جيش الاحتلال

أخبار غزة الآن عاجل

قصف غزة

قصف غزة الآن

غزة الآن بث مباشر

عدد شهداء فلسطين

عدد شهداء فلسطين اليوم

غزة الآن

خسائر إسرائيل

عدد القتلى الإسرائلييين

حرب فلسطين اليوم

حرب فلسطين واسرائيل اليوم

حرب غزة 2023 ويكيبيديا

أخبار فلسطين عاجل

أخبار فلسطين اليوم مباشر

اخبار فلسطين

ضرب فلسطين لإسرائيل

قصف إسرائيل لفلسطين

قطاع غزة

عدد المختطفين الإسرائيليين

عدد المخطوفين من إسرائيل

إسرائيل

حماس

فلسطين

أحداث غزة

حركة حماس

قوات الاحتلال

الاحتلال الاسرئيلي

ضرب غزة

اسرائيل

صواريخ حماس

اليوم السابع بلس

قتلى إسرائيل من صواريخ غزة

الوضع الأمني في غزة الآن

آخر أخبار غزة مع إسرائيل

قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل

عدد الشهداء الفلسطينيين

جرائم إسرائيل ضد فلسطين

جرائم إسرائيل في غزة

وساطة مصر بين غزة وإسرائيل

وساطة مصرية

عدد سكان غزة

معلومات عن مدينة غزة

خسائر إسرائيل في الحرب الأخيرة على غزة

حرب فلسطين 2023



الموضوعات المتعلقة

نائبة فى الكنيست تدعو الجيش الإسرائيلى لاستخدام النووى فى غزة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 10:08 ص

974 شهيدا وأكثر من 5 آلاف جريح جراء العدوان الإسرائيلى على غزة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 09:46 ص

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من ربع مليون شخص داخل غزة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 09:30 ص

11 شهيدا فلسطينيا فى غارات إسرائيلية متتالية على قطاع غزة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 08:54 ص

إسرائيل تدك غزة وتعلن ارتفاع عدد قتلاها لـ1200.. وواشنطن: مزيد من الأسلحة بالطريق

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 08:17 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة