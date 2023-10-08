رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اليوم ، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكليتي الآداب وعلوم ذوي الإعاقة والتأهيل بالجامعة، بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل ، الدكتور عماد عبد الرازق القائم بأعمال عميد كلية الآداب ، ووكلاء الكليتين ومديري العموم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ، حيث قام بتنظيم الاحتفالية اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر.

بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، كما تضمن الحفل فقرات فنية غنائية واستعراضية ومعرضا للأعمال الفنية والمشغولات اليدوية للطلاب.

وقدم رئيس الجامعة، التهنئة لأبنائه الطلاب بالعام الجامعى الجديد، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، موجها التحية إلى القيادة السياسية الرشيدة والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وذكرى المولد النبوى الشريف ، مؤكدا على استعداد الجامعة لتقديم كافة الدعم اللامحدود، وتذليل كافة العقبات ، للنهوض بالمستوى التعليمي والخدمات المقدمة، متمنيا لهم عاما دراسيا موفقا.

وخلال كلمته رحب الدكتور عاطف حسين ، بأبنائه الطلاب فى رحاب جامعة الزقازيق ، مؤكدا على دور الجامعة فى كافة النواحي التعليمية والإدارية والخدمية ، داعيا الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية والاتحادات الطلابية لصقل مهاراتهم وتنميتها.

ومن جانبه أعرب الدكتور إيهاب الببلاوي عن سعادته باستقبال الطلاب الجدد وانضمامهم إلى أسرة الجامعة وتمنى التوفيق لهم خلال العام الدراسي، مرحباً بجميع الطلاب القدامى والجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد.

وعلى هامش الاحتفالية بكليتى علوم ذوي الإعاقة والتأهيل والآداب افتتح الدكتور خالد الدرندلي معرض المنتجات والمشغولات اليدوية ومشروعات التخرج للطلاب من مختلف أقسام الكلية.