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جامعة الزقازيق تتابع تجهيز القافلة الطبية لقرية كفور نجم ضمن حياة كريمة

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 07:20 م
جامعة الزقازيق تتابع تجهيز القافلة الطبية لقرية كفور نجم ضمن حياة كريمة قافلة طبية - أرشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غد السبت لقرية كفور نجم مركز الإبراهيمية بالشرقية.

 

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، ضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، حيث اطمأنت على تواجد الأطباء في 10 تخصصات طبية .

وكذلك المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.

 


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