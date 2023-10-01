واشنطن بوست: تفادى الإغلاق الحكومى يجنب الجمهوريين المعتدلين الضرر السياسى

كتبت ــ ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن مشروع قانون التمويل الفيدرالى المؤقت، الذى أدى إلى تفادى الإغلاق الحكومى الأمريكى، قد جنب المعتدلين من الجمهوريين الألم السياسى، حيث خشى المشروعون فى المقاطعات التى فاز بها بايدن فى انتخابات 2020 من أن تتضرر فرص إعادة انتخابهم فى حال ما إذا كانت الحكومة قد أغلقت بسبب غياب التمويل.

من بين هؤلاء النواب، مايكل لولر، النائب عن نيويورك، والذى وصفته الصحيفة بأحد أكثر الجمهوريين ضعفا فى الكونجرس، وكان يعمل بكد خلال الأيام الماضية لمعالجة الفوضى التى يقوم بها حزبه، وانتقد استراتجيتهم على شاشة CNN، ووصف سلوك النائب مات جايتز بالمقزز تماما، كما صوت ضد مشروع قانون تمويل زراعى كان من شأنه أن يمنع تزيع أدوية الإجهاض بالبريد.

لكن الديمقراطيين كانوا يمطرون منطقته المعتدلة فى شمال نيويورك بالبريد المباشر، وبثوا إعلانا تليفزيونيا قالوا فيه إنه إنحاز إلى المتطرفين لتقويض الطبقة الوسطى.

وبالنسبة للولر، فإن تمرير تشريع التمويل الفيدرالى وتجنب الإغلاق الحكومى يمثل ارتياحا مؤقتا له ولغيره من المعتدلين فى الولايات المتأرجحة، بعد أن استجاب رئيس مجلس النواب الجمهورى كيفين مكارثرى لهم وغير نهجه واقترح مد تمويل الحكومة 45 يوما بطريق أمكن للديمقراطيون الموافقة عليها.

ويمنع التصويت الذى جاء فى وقت متأخر من أمس السبت، وتمريره فى مجلس الشيوخ، إغلاقا حتى تتمكن الهيئتان التشريعيتان من تمرير مشروعات قوانين المخصصات التى ستشكل الأساس لمزيد من المفاوضات فى نوفمبر. كما فتح الباب أمام محاولة محتملة للإطاحة بمكارثى من قبل أعضاء حزبه.

وتقول الصحيفة، إنه على العكس من التهديدات السابقة بالإغلاق، والتى جاءت مصحوبة بأهداف سياسية شبه متماسكة، فقد جاءت هذه الخطوة كتعبير عن الخلل المحض مع عدم قدرة الجمهوريين فى مجلس النواب حتى على الاتفاق على ما يسعون إليه.