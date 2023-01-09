لحرق دهون البطن.. إليك أفضل 5 مشروبات منها الشاى الأخضر والقهوة

كتبت ميرفت رشاد

يمكن لتناول المشروبات عالية السعرات الحرارية، أن يزيد وزنك بسهولة، وعلى الرغم من الدعاية التسويقية لمخفوقات إنقاص الوزن و"المشروبات التي تحرق الدهون"، فلا يوجد سائل يمكن تناوله يدمر الخلايا الدهنية، ومع ذلك هناك مشروبات لن تساهم في زيادة حجم البطن عن طريق إخماد الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ما قد يساعد في منعك من تناول سعرات حرارية إضافية ستنتهي دهون البطن، وكذلك من خلال زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك حتى يتمكن جسمك من حرق الدهون بشكل أكثر كفاءة، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

مشروبات خالية من السعرات الحرارية

المشروبات المحلاة بالسكر كثيفة السعرات الحرارية ، يمكن أن تساهم في ارتفاع نسبة السكر في الدم ودهون البطن ، ولكن المشروبات الخالية من السعرات الحرارية، بشكل عام، ستقلل من إجمالي السعرات الحرارية، ما قد يساعدك على التخلص من الوزن الزائد، تشير الدراسات إلى أن زيادة تناول الماء يمكن أن يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك حتى يتمكن جسمك من حرق الدهون بكفاءة أكبر.

شاي أخضر

للمشروبات المريحة والمنشطة للمساعدة في إذابة دهون البطن ، ابدأ بتناول بعض الشاي الأخضر ، الذي يحتوي على مادة الكافيين ومضادات الاكسدة - وهي مركبات نباتية نشطة بيولوجيًا، تساعد في القدرة على حرق الدهون، أظهرت دراسة نشرت في مجلة Journal of Functional Foods أن الأشخاص الذين شربوا الشاي الأخضر المحتوي على مادة الكاتيكين والكافيين فقدوا كمية كبيرة من الدهون الحشوية على مدى 12 أسبوعًا مقارنة بمجموعة تحكم لم تشرب الشاي.

شاي أسود غير محلى

إذا كنت لا تحب المذاق المر للشاي الأخضر ، فلديك خيار صحي آخر الشاي الأسود فهو غني بالفلافونويد الطبيعي ، وقد تم وصفه بأنه مشروب صحي للقلب قد يساعد في خفض ضغط الدم، تشير الأبحاث إلى أن مركبات الفلافونويد نفسها قد تلعب دورًا مفيدًا في تقليل دهون البطن.

القهوة

ثبت أن شرب المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة فعال في قمع الشهية لدى بعض الأشخاص ، مما قد يؤدي إلى تقليل السعرات الحرارية وتقليل الدهون في البطن، وتوضح بعض الأبحاث أن الكافيين يحفز توليد الحرارة ، وهو ما يدفع أجسامنا بشكل أساسي إلى إنتاج المزيد من الحرارة وحرق السعرات الحرارية والطاقة الزائدة

مخفوق بروتين مصل اللبن

يمكن أن يكون مسحوق بروتين مصل اللبن المصنوع في المخفوقات مشروبات مفيدة للمساعدة في إذابة دهون البطن إذا تم استخدامها بدلاً من الوجبات عالية السعرات الحرارية، بروتين مصل اللبن يساعد على قمع الشهية لأن البروتين هو من المغذيات الكبيرة المشبعة، من خلال شرب مخفوق بروتين مصل اللبن ، قد يقلل من دهون البطن عن طريق تقليل احتمالية تناول وجبة خفيفة في وقت لاحق من اليوم أو اشتهاء الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.