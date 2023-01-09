خدى بالك.. 6 أطعمة ومشروبات تزيد من السيلوليت منها الصودا والبيتزا

كتبت ميرفت رشاد

السيلوليت عبارة عن دهون تميل إلى التراكم على البطن والساقين والجزء السفلي في الواقع ، 80-90٪ من النساء البالغات لديهن هذا النوع من الدهون على أجسادهن ، وفقًا لعيادة كليفلاند ، كلما زادت نسبة الدهون في جسمك ، كلما لاحظت ظهور للسيلوليت بشكل بارز، وإليك الأطعمة والمشروبات التى تزيد من السيلوليت، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

تشير بعض الأدلة إلى أن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات المكررة والصوديوم هي من أهم المواد المسببة لدهون السيلويت .

صودا عادية

افترض بعض الباحثين أن مقاومة الأنسولين يمكن أن تكون عاملاً مساهماً في تطور السيلوليت، من المعروف أن تلف الأوعية الدموية يحدث غالبًا لدى مرضى السكري ، وبما أن السيلوليت قد يكون جزئيًا حالة من أمراض الأوعية الدموية ، فإن مشاكل السكر في الدم قد تدفع الدهون للضغط على جلد بطنك ومؤخرتك، وربطت دراسة نشرت عام 2016 في مجلة Circulation المشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا بزيادة دهون البطن.

الآيس كريم هو غني بالدهون لا يضيف فقط السعرات الحرارية التي تساهم في زيادة الوزن - بل قد يجعلك أيضًا عرضة للسيلوليت، تعتبر منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الآيس كريم مصدرًا وافرًا لكل من السعرات الحرارية والدهون المشبعة.

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الآيس كريم وغيره من منتجات الألبان عالية الدسم إلى زيادة الضغط في الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى ظهور السيلوليت بشكل أكثر وضوحًا.

خبز أبيض الخبز مصدر مخادع للصوديوم، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، ارتبط تناول نظام غذائي غني بهذه الكربوهيدرات المعالجة البسيطة بزيادة احتمالية الإصابة بالسمنة بسبب تأثيرها على الأنسولين، لتقليل فرص زيادة الوزن والسيلوليت ، يعتبر خبز القمح الكامل خيارًا أفضل.

حساء معلب مصدر آخر للصوديوم ، الحساء المعلب يمكن أن يوفر نسبة كبيرة من القيمة اليومية في وجبة واحدة، قد يؤدي الاحتفاظ بالسوائل من الكثير من الصوديوم إلى جعل مظهر السيلوليت أسوأ

المعجنات المعجنات مثل الكعك والدانش تحتوي على الدهون والكربوهيدرات المكررة والصوديوم، مما يؤدى لزيادة الوزن وظهور السيلوليت.

البيتزا

البيتزا المجمدة والمقدمة من المطاعم لا تحتوي فقط على مستويات عالية من السعرات الحرارية والدهون المشبعة، ولكنها تقدم أيضًا كميات كبيرة من الصوديوم، يمكن لجبن الموزاريلا وصلصة المارينارا واللحوم المعالجة مثل الببروني والسجق أن تخلق عاصفة ملح.

ربما تعلم أن الصوديوم يجعل جسمك يحتفظ بالسوائل، ومع تراكم السوائل في الأوعية الدموية ، يمكن أن تضغط على خلايا السيلوليت الدهنية ، مما يجعلها أكثر وضوحًا.