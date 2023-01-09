الجوائز تصل إلى 20 ألف جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة السنة النبوية المشرفة 2023

كتب ـ على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة السنة النبوية المشرفة لعام 2023م في حفظ وفهم ودراسة 100 حديث مختارة ومحددة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على خدمة السنة النبوية المشرفة المصدر الثاني للتشريع في ديننا الحنيف، والعمل على فهم مقاصدها فهمًا صحيحًا .

وأوضحت وزارة الأوقاف أن المسابقة على النحو التالي:

الفرع الأول: للأئمة والواعظات و خطباء المكافأة وأعضاء وعضوات هيئة التدريس.

الفرع الثاني: للطلاب والطالبات الجامعيين وطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية، والتربية والتعليم، والمعلمين والمعلمات، والأطباء والطبيبات، والمهندسين والمهندسات، والحرفيين والحرفيات، وأصحاب المهن وغيرهم من جميع الراغبين والراغبات في المشاركة بهذه المسابقة.

جوائز المسابقة لكل فرع على حدة :

الأول : 20 ألف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 75 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

الثاني : 15 ألف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 70 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

الثالث : 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 65 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

الرابع : 5 آلاف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 60 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

10 جوائز قيمة كل جائزة 2000 جنيه بشرط الحصول على 55% فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

5 جوائز قيمة كل جائزة ألف جنيه.

10 جوائز تشجيعية (موسوعة الأحاديث القدسية).

وذلك إضافة إلى فرع خاص بالقيادات الدعوية بالوزارة (درجة مدير عام فصاعدًا) بالديوان العام والمديريات الإقليمية والجهات التابعة لها ، ويخصص له ست جوائز على النحو التالي:

الفائز الأول 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير.

خمس جوائز قيمة كل جائزة 5000 جنيه وشهادة تقدير.

خمس جوائز عبارة عن شهادة تقدير.

وأكدت الوزارة أنه على الراغبين في المشاركة ملء النموذج المرفق خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، على الرابط التالي:

https://forms.gle/ao3L2H2RPa3G48bv5

وللاطلاع على الــ (100) حديث اضغط على الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/01/100-حديث.pdf