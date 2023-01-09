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اعرف شروط وجوائز المسابقة البحثية للأوقاف.. 20 ألف جنيه للمركز الأول

الإثنين، 09 يناير 2023 08:00 ص
اعرف شروط وجوائز المسابقة البحثية للأوقاف.. 20 ألف جنيه للمركز الأول وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب ـ على عبد الرحمن

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أمام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والمعلمين والمعلمات، والأئمة والوعاظ والواعظات، وغيرهم فرصة للفوز بجوائز مالية كبرى خصصتها وزارة الأوقاف، للمسابقة البحثية لعام 2023، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بالبحث العلمي.
 
"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية أبرز شروط وموضوعات وجوائز المسابقة البحثية للأوقاف: 
 
الفرع الأول : لأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم ، فى أحد الموضوعين التاليين : 
1. التطرف الفكرى .. أسبابه ومظاهره وسبل القضاء عليه .
2. الإلحاد وخطره على الفرد والمجتمع .
 
الفرع الثانى : للأئمة والوعاظ والواعظات، فى أحد الموضوعين التاليين:
1. التطرف الفكرى .. أسبابه ومظاهره وسبل القضاء عليه .
2. الإلحاد وخطره على الفرد والمجتمع .
 
الفرع الثالث : للمعلمين والمعلمات، فى أحد الموضوعين التاليين:
1. ترسيخ الإسلام لمبدأ المواطنة . 
2. الإدمان .. صوره ومخاطره وسبل مواجهته .
 
الفرع الرابع : مفتوح لغير المذكورين بالفروع السابقة ، فى أحد الموضوعات الآتية :
1. مفهوم الصحة الإنجابية .
2. السلوك الوقائى وأثره فى حياة الفرد والمجتمع . 
3. دور الأخلاق فى بناء الحضارات . 
4. عناية الإسلام بذوى الاحتياجات الخاصة .
 
المكافآت لكل فرع على حدة : 
الأول : 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 75 % فأكثر فى البحث والمناقشة فيه كل على حدة .
الثانى : 15 ألف جنيه بشرط الحصول على 70 % فأكثر فى البحث والمناقشة فيه كل على حدة . 
الثالث : 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 65 % فأكثر فى البحث والمناقشة فيه كل على حدة .
5 جوائز قيمة كل جائزة 5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 60 % فأكثر فى البحث والمناقشة فيه كل على حدة . 
10 جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ألف وخمسمائة جنيه .
 
وأكدت وزارة الأوقاف، أنه الراغبين فى المشاركة ملء النموذج المخصص للمسابقة، على أن تسلم البحوث المقدمة بالمديرية التابع لها بمكتب مدير المديرية قبل 31 مارس 2023م .

الأوقاف

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