اعرف شروط وجوائز المسابقة البحثية للأوقاف.. 20 ألف جنيه للمركز الأول

كتب ـ على عبد الرحمن

أمام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والمعلمين والمعلمات، والأئمة والوعاظ والواعظات، وغيرهم فرصة للفوز بجوائز مالية كبرى خصصتها وزارة الأوقاف ، للمسابقة البحثية لعام 2023، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بالبحث العلمي.

"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية أبرز شروط وموضوعات وجوائز المسابقة البحثية للأوقاف:

الفرع الأول : لأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم ، فى أحد الموضوعين التاليين :

1. التطرف الفكرى .. أسبابه ومظاهره وسبل القضاء عليه .

2. الإلحاد وخطره على الفرد والمجتمع .

الفرع الثانى : للأئمة والوعاظ والواعظات، فى أحد الموضوعين التاليين:

1. التطرف الفكرى .. أسبابه ومظاهره وسبل القضاء عليه .

2. الإلحاد وخطره على الفرد والمجتمع .

الفرع الثالث : للمعلمين والمعلمات، فى أحد الموضوعين التاليين:

1. ترسيخ الإسلام لمبدأ المواطنة .

2. الإدمان .. صوره ومخاطره وسبل مواجهته .

الفرع الرابع : مفتوح لغير المذكورين بالفروع السابقة ، فى أحد الموضوعات الآتية :

1. مفهوم الصحة الإنجابية .

2. السلوك الوقائى وأثره فى حياة الفرد والمجتمع .

3. دور الأخلاق فى بناء الحضارات .

4. عناية الإسلام بذوى الاحتياجات الخاصة .

المكافآت لكل فرع على حدة :

الأول : 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 75 % فأكثر فى البحث والمناقشة فيه كل على حدة .

الثانى : 15 ألف جنيه بشرط الحصول على 70 % فأكثر فى البحث والمناقشة فيه كل على حدة .

الثالث : 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 65 % فأكثر فى البحث والمناقشة فيه كل على حدة .

5 جوائز قيمة كل جائزة 5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 60 % فأكثر فى البحث والمناقشة فيه كل على حدة .

10 جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ألف وخمسمائة جنيه .

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه الراغبين فى المشاركة ملء النموذج المخصص للمسابقة، على أن تسلم البحوث المقدمة بالمديرية التابع لها بمكتب مدير المديرية قبل 31 مارس 2023م .