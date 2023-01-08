اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 يناير 2023 01:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إقبال على مقارئ القرآن الكريم والدروس المنهجية للواعظات بالمساجد.. صور

الأحد، 08 يناير 2023 12:43 م
إقبال على مقارئ القرآن الكريم والدروس المنهجية للواعظات بالمساجد.. صور الدروس المنهجية للواعظات بالمساجد
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الأوقاف، تزايد الإقبال على مقارئ الجمهور، وحرص روَّاد المساجد على الحضور للمقارئ، لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، وذلك فى ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفى إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد.
 
كما تواصل وزارة الأوقاف، عقد مقارئ السيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات (الغربية - المنوفية - القاهرة - الإسكندرية - الشرقية)، برئاسة شيخات المقارئ.
 
وفى إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها فى الأنشطة الدعوية، ‏وفى إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى المستنير، من خلال ‏رسائلها المتعددة، أقيمت الدروس العلمية والدعوية المنهجية ‏لواعظات الأوقاف، بمساجد الجمهورية وسط إقبال من السيدات، ‏واللاتى أشدن ‏بجهود وزارة الأوقاف المصرية فى نشر الفكر الوسطى ‏المستنير، وتشكيل الوعى الدينى الرشيد.
 
فمن مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجى للواعظة/ وفاء عبد السلام فى مادة الفقه.
ومن مسجد النصر مركز ببا بنى سويف، أقيم الدرس المنهجى للواعظة/ نرمين محمود فى مادة الفقه.
ومن مسجد فاطمة الشربتلى بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجى للواعظة/ ‏عبير الصاوى فى مادة الفقه‎.‎
ومن مسجد على بن أبى طالب بالإسكندرية أقيم الدرس المنهجى للواعظة/ بهيرة خير الله فى مادة السيرة النبوية.
ومن مسجد آل العسكرى بسوهاج، أقيم الدرس المنهجى للواعظة/ هانم عبدالرازق إبراهيم فى مادة السيرة النبوية.
ومن مسجد الكبير بالدقهلية، أقيم الدرس المنهجى للواعظة/ نهى ‏المتولى مصطفى فى مادة السيرة النبوية‎.‎
ومن مسجد الإبراهيمى بدسوق كفر الشيخ أقيم الدرس المنهجى للواعظة/ جوهرة فرحات فى مادة التفسير وعلوم القرآن .
ومن مسجد عمر بن الخطاب بأشمون منوفية أقيم الدرس المنهجى للواعظة/ وفاء أمين فى مادة التفسير وعلوم القرآن .
ومن مسجد الكبير بالشرقية أقيم الدرس المنهجى للواعظة/ أسماء عمر حسن عبد الله فى مادة التفسير وعلوم القرآن .
ومن مسجد الغنايمة بالشرقية أقيم الدرس المنهجى للواعظة/ مروة إسماعيل محمد أحمد فى مادة التفسير وعلوم القرآن.
ومن مسجد الكبير بدمياط أقيم الدرس المنهجى للواعظة/ أمانى الحسيني.
a5e2538d-9580-482c-88d9-b22cfb985d74
 

 

c7deace9-de4b-42c2-8328-99f464667c1a
 

 

cb460457-5cc0-44c5-ae43-a61caea35d65
 

 

e2c0b567-7539-45d4-aedc-46598d9caba5
 

 

e6989f51-0a97-4d88-a883-5bcd3d7502d7
 

 

7978f9c0-a0b7-4f6e-acc5-332a6adaeee2
 

 

84e5a040-af98-4c08-aa2f-a897df89cfc1
 

 

e27e55b8-0f02-4e57-9608-dd7796574cfa
 
 

 


واعظات الأوقاف

الأوقاف اون لاين

مقارئ القرآن

اخبار الأوقاف

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

مساجد شمال سيناء عامرة.. تنفيذ فعاليات هادفة وانطلاق حملات الصيانة والنظافة.. نشاط المقارئ يستقبل الساعين لحفظ كتاب الله.. وتطبيق برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف فى 13 مسجدا.. صور

السبت، 07 يناير 2023 01:00 م

الأوقاف تعقد مقرأة كبار قراء القرآن الكريم بمسجد الحسين السبت المقبل

الخميس، 05 يناير 2023 09:33 ص

إقبال على مجالس الإقراء لكبار القراء ومقارئ الأئمة بالمساجد.. صور

الثلاثاء، 03 يناير 2023 11:05 ص

مصر رائدة تجويد القرآن الكريم.. الأوقاف تعقد مقرأة كبار القراء بمسجد الحسين

السبت، 31 ديسمبر 2022 03:31 م

أول مقرأة مجودة لكبار قراء القرآن الكريم بمسجد الحسين اليوم

الأحد، 25 ديسمبر 2022 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة