اليوم السابع
Ads
السبت، 07 يناير 2023 04:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو تعلن زيادة صادراتها الغذائية إلى الدول الصديقة بنسبة 25% خلال 2022

السبت، 07 يناير 2023 04:05 م
موسكو تعلن زيادة صادراتها الغذائية إلى الدول الصديقة بنسبة 25% خلال 2022 صادرات
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو أن بلادها عززت صادراتها الغذائية إلى الدول الصديقة بنسبة 25% على أساس سنوي في عام 2022.

وقالت أبرامشينكو - لوكالة أنباء " سبوتنيك" اليوم السبت - إن قدرة روسيا على تعزيز الصادرات بهذه النسبة جاء رغم بعض الصعوبات الفنية بسبب العقوبات الغربية".

وأضافت: "لقد زادت صادراتنا الغذائية إلى الدول الصديقة بنسبة 25% في عام 2022 بغض النظر عن كل الصعوبات"، مشيرة إلى أن بلادها تورد منتجات غذائية إلى 150 دولة ولم تواجه أي مشاكل مع عملائها"، لافتة إلى غياب أي تسييس يتعلق باحتمال عدم الرغبة في شراء البضائع الروسية، ومعربة عن أملها في أن تتطور صادرات بلادها بنفس الطريقة في عام 2023.

وكانت وزارة الزراعة الروسية قد أكدت - في ديسمبر الماضي - أن روسيا زادت صادراتها الزراعية إلى الدول الصديقة بنسبة 26% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت الوزارة الروسية أنها نجحت في إعادة توجيه صادراتها إلى أسواق أخرى استجابة للعقوبات، التي فرضها الغرب، وذلك بالتركيز على دول مثل الصين وتركيا وكازاخستان.

 

 


موسكو

2022

روسيا

الصادرات الروسية

اخبار روسيا



الموضوعات المتعلقة

الخارجية الأمريكية: السفيرة الجديدة لدى موسكو ستعمل على زيادة عدد موظفيها

السبت، 07 يناير 2023 07:00 ص

دبلوماسى روسى سابق لـ"القاهرة الإخبارية": هدنة موسكو فى أوكرانيا تأتى فى الصالح الإنسانى

الجمعة، 06 يناير 2023 03:19 م

باختصار.. أهم الاخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. هدنة بوتين فى أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد تدخل حيز التنفيذ.. موجة صقيع تضرب موسكو ودرجات الحرارة تصل لـ20 درجة تحت الصفر.. إدانات لهجوم إرهابى وسط الصومال

الجمعة، 06 يناير 2023 12:00 م

موجة صقيع تضرب موسكو ودرجات الحرارة تصل إلى ما دون 20 درجة تحت الصفر

الجمعة، 06 يناير 2023 10:38 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة