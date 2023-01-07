موسكو تعلن زيادة صادراتها الغذائية إلى الدول الصديقة بنسبة 25% خلال 2022

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أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو أن بلادها عززت صادراتها الغذائية إلى الدول الصديقة بنسبة 25% على أساس سنوي في عام 2022.

وقالت أبرامشينكو - لوكالة أنباء " سبوتنيك" اليوم السبت - إن قدرة روسيا على تعزيز الصادرات بهذه النسبة جاء رغم بعض الصعوبات الفنية بسبب العقوبات الغربية".

وأضافت: "لقد زادت صادراتنا الغذائية إلى الدول الصديقة بنسبة 25% في عام 2022 بغض النظر عن كل الصعوبات"، مشيرة إلى أن بلادها تورد منتجات غذائية إلى 150 دولة ولم تواجه أي مشاكل مع عملائها"، لافتة إلى غياب أي تسييس يتعلق باحتمال عدم الرغبة في شراء البضائع الروسية، ومعربة عن أملها في أن تتطور صادرات بلادها بنفس الطريقة في عام 2023.

وكانت وزارة الزراعة الروسية قد أكدت - في ديسمبر الماضي - أن روسيا زادت صادراتها الزراعية إلى الدول الصديقة بنسبة 26% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت الوزارة الروسية أنها نجحت في إعادة توجيه صادراتها إلى أسواق أخرى استجابة للعقوبات، التي فرضها الغرب، وذلك بالتركيز على دول مثل الصين وتركيا وكازاخستان.