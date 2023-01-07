محافظ سوهاج ومدير الأمن يقدمان التهنئة للأقباط الكاثوليك.. صور

سوهاج محمود مقبول

زار اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، صباح اليوم، يرافقه اللواء مدير أمن سوهاج ورجال الأزهر والأوقاف مطرانية الأقباط الكاثوليك وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد للإخوة الأقباط الكاثوليك بالمحافظة، حيث استقبله نيافة الأنبا توماس حبيب مطران الأقباط الكاثوليك، والذي أعرب بدوره عن سعادته البالغة لزيارة المحافظ ومدير الأمن ورغبته في مشاركتهم الفرحة والتهنئة بالعيد والتي تعكس بدورها لحمة النسيج الوطني لأبناء المحافظة.

ومن جانبه أكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، على حرصه الشديد لمشاركة الإخوة الأقباط فرحة عيدهم، مؤكدا أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

هذا وقد بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وجاء في البرقية "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة سوهاج، أتقدم لقداستكم بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا تلك المناسبة بالخير والبركات، وأن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما هنأ "الفقى" الأخوة الأقباط داخل مصر، والمقيمين بالخارج بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة، مشيراً لأن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار، والتقدم لوطننا العزيز مصر.