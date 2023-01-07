طفل أمريكى "6 سنوات" يطلق النار على معلمة فى المدرسة وحالتها حرجة

كتب إيهاب محمد

قبضت قوات الشرطة على طفل يبلغ من العمر ست سنوات، بعد أن زُعم أنه تعمد إطلاق النار على معلمة في الصف الأول في مدرسته الابتدائية في فيرجينيا الأمريكية، ما جعلها في حالة صحية حرجة، وفقا لموقع "ديلى ميل".

اعتقلت شرطة نيوبورت نيوز طالبًا لم يتم الكشف عن هويته علنًا، وبحسب ما ورد أُصيبت المعلمة المجهولة الهوية، وهي في الثلاثينيات من عمرها، بطلق ناري في بطنها ونُقلت إلى مركز ريفرسايد الإقليمي الطبي.



مكان الواقعه



المدرسة

وقال سكوت درو رئيس نيوبورت نيوز في مؤتمر صحفى، "الطالب يبلغ من العمر 6 سنوات وهو الآن محتجز لدى الشرطة، لم يكن هذا إطلاق نار عرضى".

وذكر "كان ذلك في فصل دراسى، ووقعت مشاجرة هناك، لم يكن لدينا موقف حيث كان هناك شخص ما يدور حول إطلاق النار على المدرسة، كان لدينا موقف في مكان معين حيث تم إطلاق رصاصة".

وقع الحادث في مدرسة ريتشنيك الابتدائية

وقع الحادث في مدرسة ريتشنيك الابتدائية، وهي مدرسة للأطفال من سن الخامسة إلى التاسعة، قبل الساعة الثانية بعد الظهر، لم يصب أي طفل بأذى وتعمل الشرطة على معرفة كيف تمكن الطفل من الوصول إلى البندقية.

أخبرت جدة أحد الطلاب موقع DailyMail.com أن أحد الطلاب جلب "الرصاص الذهبي اللامع" إلى المدرسة الأسبوع الماضي، لكن من غير الواضح ما إذا كان هو نفس الطفل الذي تم احتجازه اليوم.

سيدة توضح ان أحد الأطفال جاء بالرصاص للمدرسة

وقالت الجدة، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، إن الطفل "أحضر الرصاص إلى المدرسة الأسبوع الماضي وقال إنه سيحضر بندقيته"، وكتبت على فيسبوك "قال أحد الوالدين للمدرسة إنهم لم يفعلوا شيئًا، انظروا الآن".

في حديثها إلى موقع DailyMail.com ، قالت، "ذكر الوالدان في الخارج أن طفلهما أخبروهما أن طفلًا أحضر رصاصات ذهبية لامعة إلى المدرسة وكان يفكر في إحضار بندقيته".

أخبر الطالب ولي الأمر الذي أبلغ المدرسة، وعادت المدرسة بالأمس إلى الوالد قائلة إن والد الطفل قال إنها رصاصة إنقاص القوة، وقال الوالد إن الرصاص نيرف ليس لامعًا وذهبيًا.