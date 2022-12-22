اليوم السابع
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الشرطة الأمريكية تطلق النار على مسلح أشهر سكينه في وجههم خلال مطاردة وتقتله

الخميس، 22 ديسمبر 2022 04:00 ص
الشرطة الأمريكية تطلق النار على مسلح أشهر سكينه في وجههم خلال مطاردة وتقتله عناصر من الشرطة الأمريكية - أرشيفية
وكالات

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أطلق رجال الشرطة في كاليفورنيا الجنوبية النار على مسلح أشهر سكينه في وجههم خلال مطاردته، وأردوه قتيلا.

وقالت شرطة بيكرسفيلد إن الرجل، الذي لم تنشر اسمه، كان في البداية يحمل مسدسا ما دفع أفراد الشرطة لفتح النار، لكنه رماه وركض عبر الحقول.

وبعدها بدقائق، فتحت الشرطة النار مجددا لتردي الرجل قتيلا، وفق بيان صحفي من مركز الشرطة. وكان الرجل مسلحا وقت إطلاق النار الثاني بسكين فقط.

وأطلق 8 من أفراد شرطة بيكرسفيلد أسلحتهم النارية خلال عمليتي إطلاق النار وهو ما سجلته كاميرات ملحقة بزيهم. وفرضت إجازة إدارية مدفوعة على أولئك الأفراد.

كانت الشرطة قد استدعيت في المنطقة صباح الثلاثاء بعد بلاغ بوجود مسلح بمسدس قرب قضبان السكك الحديدية، وأشارت الشرطة إلى أن أفرادها "تواصلوا" مع الرجل، إلا أنها لم تحدد كيف قامت بذلك، كما لم تحدد ما إذا كانت قد بذلت محاولات لتهدئة الموقف.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الرجل قد فتح النار على أفراد الشرطة على الإطلاق. لكن وزارة العدل في الولاية ذكرت أنها تحقق في إطلاق النار الدامي.


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