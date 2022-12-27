مقتل وإصابة أكثر من 6000 طفل فى حوادث إطلاق نار بأمريكا خلال 2022

كتبت نهال أبو السعود

تعرض أكثر من 6 آلاف طفل في الولايات المتحدة للقتل، أو الإصابة بطلقات نارية خلال عام 2022، وهو أعلى رقم تم تسجيله في تاريخ منظمة أرشيف عنف السلاح غير الربحية التي تتعقب حوادث إطلاق النار البالغ تسع سنوات.

مع بقاء خمسة أيام في العام، وجد أرشيف عنف السلاح أن 6023 طفلًا أمريكيًا يبلغون من العمر 17 عامًا أو أقل قتلوا أو أصيبوا في إطلاق نار هذا العام، متجاوزين 5708 قتلوا أو أصيبوا في عام 2021.

وقال أرشيف عنف السلاح، إنه كان أكبر عدد من الأطفال يموتون أو يصابون بنيران الرصاص في عام واحد منذ أن بدأ تتبعه في عام 2014.

وقُتل ما لا يقل عن 306 أطفال في سن 11 عامًا أو أقل بنيران نارية في عام 2022 ، لقي 1323 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا حتفهم في إطلاق نار.

في العام الأول ، بدأ أرشيف عنف السلاح في تتبع عمليات إطلاق النار في عام 2014 ، حيث سجل 2859 طفلاً بعمر 17 عامًا أو أقل قتلوا أو أصيبوا بنيران الرصاص.

وفقا لشبكة ايه بي سي، تأتي هذه الإحصائيات المروعة بعد مقتل فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري ، عشية عيد الميلاد فيما تشتبه الشرطة في أنه إطلاق نار عرضي .

تشمل حالات قتل الأطفال بالرصاص في عام 2022 أيضًا 19 طالبًا ، جميعهم يبلغون من العمر 11 عامًا أو أقل ، قُتلوا في إطلاق نار جماعي في 24 مايو في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي فيما يعرف بمذبحة تكساس.

وكانت سيسيليا توماس ، البالغة من العمر 5 أشهر ، واحدة من أصغر الضحايا الذين قُتلوا بنيران نارية هذا العام ، وقد أصيبت برصاصة في رأسها أثناء جلوسها في سيارة في شيكاغو خلال إطلاق نار من سيارة مسرعة في 24 يونيو.