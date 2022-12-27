اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 11:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل وإصابة أكثر من 6000 طفل فى حوادث إطلاق نار بأمريكا خلال 2022

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 10:29 ص
مقتل وإصابة أكثر من 6000 طفل فى حوادث إطلاق نار بأمريكا خلال 2022 سلاح نارى ـ أرشيفية
كتبت نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرض أكثر من 6 آلاف طفل في الولايات المتحدة للقتل، أو الإصابة بطلقات نارية خلال عام 2022، وهو أعلى رقم تم تسجيله في تاريخ منظمة أرشيف عنف السلاح غير الربحية التي تتعقب حوادث إطلاق النار البالغ تسع سنوات.

مع بقاء خمسة أيام في العام، وجد أرشيف عنف السلاح أن 6023 طفلًا أمريكيًا يبلغون من العمر 17 عامًا أو أقل قتلوا أو أصيبوا في إطلاق نار هذا العام، متجاوزين 5708 قتلوا أو أصيبوا في عام 2021.

وقال أرشيف عنف السلاح، إنه كان أكبر عدد من الأطفال يموتون أو يصابون بنيران الرصاص في عام واحد منذ أن بدأ تتبعه في عام 2014.

وقُتل ما لا يقل عن 306 أطفال في سن 11 عامًا أو أقل بنيران نارية في عام 2022 ، لقي 1323 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا حتفهم في إطلاق نار.

في العام الأول ، بدأ أرشيف عنف السلاح في تتبع عمليات إطلاق النار في عام 2014 ، حيث سجل 2859 طفلاً بعمر 17 عامًا أو أقل قتلوا أو أصيبوا بنيران الرصاص.

وفقا لشبكة ايه بي سي، تأتي هذه الإحصائيات المروعة بعد مقتل فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري ، عشية عيد الميلاد فيما تشتبه الشرطة في أنه إطلاق نار عرضي .

تشمل حالات قتل الأطفال بالرصاص في عام 2022 أيضًا 19 طالبًا ، جميعهم يبلغون من العمر 11 عامًا أو أقل ، قُتلوا في إطلاق نار جماعي في 24 مايو في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي فيما يعرف بمذبحة تكساس.

وكانت سيسيليا توماس ، البالغة من العمر 5 أشهر ، واحدة من أصغر الضحايا الذين قُتلوا بنيران نارية هذا العام ، وقد أصيبت برصاصة في رأسها أثناء جلوسها في سيارة في شيكاغو خلال إطلاق نار من سيارة مسرعة في 24 يونيو.


الولايات المتحدة

فوضي السلاح في امريكا

حوادث اطلاق نار

تكساس

اخبار أمريكا

شيكاغو



الموضوعات المتعلقة

أمريكا تحيى الذكرى العاشرة لمذبحة ساندى هوك.. وتعيد فتح ملف قوانين "حيازة السلاح".. و"NBC" ترصد 189 حادث إطلاق نار وقع فى مدارس منذ المجزرة الشهيرة.. ومطالب بتشريعات أقوى لحصار "لوبى الأسلحة".. والعنف يتواصل

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 06:30 م

الساسة والقضاء × الولايات المتحدة.. كواليس صراعات ما وراء الستار .. جناح المحافظين داخل المحكمة العليا الأمريكية كلمة السر فى حظر الإجهاض .. والحقوق الدينية وحيازة السلاح ضمن قائمة الجدل

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 04:00 م

الكونجرس يقترب من سن قانون منظم للسلاح.. مجموعة بالـ"شيوخ" تعلن التوصل لاتفاق مبدئى بفرض قيود على حيازة الأسلحة وتحسين برامج السلامة المدرسية والصحة العقلية.. ونيويورك تايمز: خطوة نجاحها محدود لكنها ضرورية

الإثنين، 13 يونيو 2022 06:41 م

مجزرة تكساس.. 19 تلميذا يدفعون ثمن فوضى حيازة السلاح فى الولايات المتحدة.. الشرطة تقتل منفذ الهجوم.. وتؤكد: مراهق عمره 18 عاما.. بايدن يدعو لمواجهة "لوبى السلاح".. ومعركة تشريعية بين الديمقراطيين والجمهوريين

الأربعاء، 25 مايو 2022 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة