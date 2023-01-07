رئيس الوزراء البريطانى يجتمع بقادة هيئة الخدمات الصحية لبحث أزمات الشتاء

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك، سيجري محادثات طارئة اليوم السبت، مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية وقادة الرعاية، في محاولة لمعالجة أزمة الرعاية الصحية في فصل الشتاء في بريطانيا.

وسيستضيف رئيس وزراء المملكة المتحدة، منتدى "تعافى هيئة الخدمات الصحية الوطنية" في داونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطانى. وستركز المحادثات على أربع قضايا رئيسية هى: الرعاية الاجتماعية وتأخر التسريح والرعاية العاجلة والطارئة والرعاية الاختيارية والرعاية الأولية.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت إن الهدف كان "المساعدة في تبادل المعرفة والحلول العملية حتى نتمكن من مواجهة التحديات الأكثر أهمية مثل تأخر الخروج والرعاية في حالات الطوارئ".

لكن تم تحذير سوناك من أن اجتماع نهاية الأسبوع النادر من غير المرجح أن يغير حظوظ هيئة الخدمات الوطنية الصحية.

قال حزب العمال إن المرضى يستحقون أكثر من مجرد "متجر للحديث" وقال الديموقراطيون الأحرار إن الأمر "متأخر جدًا".

ويأتي الاجتماع أيضًا وسط إضراب مستمر من قبل عمال التمريض والإسعاف بشأن الأجور وظروف العمل.

وتمت دعوة نقابات الصحة للقاء وزير الصحة ، ستيف باركلي ، يوم الاثنين لمناقشة دفع أجور 2023-24 من أبريل ، لكن النقابات تقول إنها لن تمنع المزيد من الإضراب المخطط له في يناير.

وقال ماثيو تايلور ، الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية ، إنه لا توجد "حلول سحرية" لحل الأزمة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأخرى.

وقال: "لقد مر عقد من الزمان أو أكثر في طور التكوين ، ونحن الآن ندفع الثمن الباهظ لسنوات من التقاعس عن العمل وإدارة التراجع". يعاني المرضى من تأخيرات لم نشهدها منذ سنوات.

وأضاف "المستويات العالية من الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) وارتفاع مستويات كوفيد تؤدي إلى تفاقم المشكلة ولكن السبب هو عقود من نقص الاستثمار في التوظيف ورأس المال والافتقار إلى حل طويل الأجل لأزمة القدرات التي تواجه الرعاية الاجتماعية . "

بالإضافة إلى الوزراء ، سيضم الحاضرون الرؤساء التنفيذيين والقادة الإكلينيكيين من مؤسسات هيئة الخدمات الصحية الوطنية والمناطق والمجالس المحلية من جميع أنحاء البلاد.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت: "كما أوضح رئيس الوزراء هذا الأسبوع ، فإن تخفيف الضغوط الفورية مع التركيز أيضًا على التحسين طويل المدى لنظام الخدمات الصحية الوطنية يعد أحد وعوده الرئيسية."