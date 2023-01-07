أحمد راشد يزور مقر مطرانية شمال الجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.. صور

كتبت - مرام محمد

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، صباح اليوم مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال الجيزة، وذلك لتقديم التهنئة ب عيد الميلاد المجيد نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكان في استقباله الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة، على العلاقة التي تربط المصريين، مسلمين وأقباط، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء التي يَشتدُّ بهما الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية داعيًا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

وعبر محافظ الجيزة عن خالص تهنئته للأنباء يوحنا والإخوه الأقباط مقدما أخلص التهاني القلبية، مقرونة بأطيب التمنيات سائلين المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بدوام الصحة والسداد.

من جانبه أبدي الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة وتوابعها عن سعادته بزيارة وفد محافظة الجيزة، مهنئا الشعب المصري بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد متمنيا أن تعم المحبة والرخاء في ربوع مصر والعالم.

رافق المحافظ خلال زيارته، اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء علاء بدران السكرتير العام، وعدداً من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وقيادات مديرية أمن الجيزة ومديري مديريات الأوقاف والتربية والتعليم والصحة والزراعة والطب البيطري ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورئيس هيئة النظافة ورؤساء أحياء العجوزة والدقي.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد قدم التهنئة للأقباط الأرثوذوكس بمناسبة عيد الميلاد المجيد خلال زيارته مساء أمس لمقر مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذوكس بشارع مراد بمدينة الجيزة.

ورحب الأنبا ثيؤدسيوس أسقف الجيزة وتوابعها بوفد المحافظة مهنئاً الشعب المصرى بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد متمنياً أن تعم المحبة والرخاء ربوع مصر والعالم.