اليوم السابع
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تعرف على استعدادات وخطة المستشفيات الجامعية خلال احتفالات عيد الميلاد

السبت، 07 يناير 2023 11:42 ص
تعرف على استعدادات وخطة المستشفيات الجامعية خلال احتفالات عيد الميلاد حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
كتب ـ محمد صبحى

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أعلنت وزارة التعليم العالى، رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية، ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك للحفاظ على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والتعامل مع اى طوارئ ، وفيما يلى يرصد " اليوم السابع " تفاصيل خطة واستعدادات المستشفيات الجامعية خلال احتفالات عيد الميلاد.
 
1 - تكثيف تواجد الفرق الطبية من كافة التخصصات في جميع أقسام المستشفيات الجامعية.
 
2 - زيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى.
 
3 -  توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.
 
 4 -  تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل.
 
5 -  توافر المُستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، إلى جانب توافر احتياطي من كافة فصائل الدم، والبلازما.
 
6 - توافر إلى الأمصال الخاصة بعلاج جميع حالات التسمم الغذائي.
 
7 -  تنسيق كامل مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بكفاءة عالية.
 
8 - تنسيق تام مع هيئة الإسعاف المصرية، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار التعاون والتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.
 
ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أن العدد الإجمالي للمستشفيات الجامعية، بلغ 120 مستشفى، بسعة 35825 سريرًا، وتتضمن 4830 سريرًا للعناية المركزة، وأجهزة تنفس صناعي، وماكينات غسيل كلوي، وحضانات للأطفال المُبتسرين، موضحًا أن المستشفيات الجامعية تعد من أهم مقدمي الخدمات الطبية للمواطنين حيث تستقبل آلاف المواطنين يوميًا.
 
 
 
 
 
 
 
 

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