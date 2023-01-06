محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بتطوير ترعة المريوطية من شارع الهرم حتى الدائرى

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، مراحل العمل بمشروع تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية في المنطقة من شارع الأهرام وحتى شارع الملك فيصل والقطاع الثانى من شارع الملك فيصل وحتى منطقة الشيشيني ومطلع الطريق الدائري، وذلك للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال في اطار الأهتمام الذي تولية الدولة بتطوير كافة المجاري المائية للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية لتحقيق نقلة نوعية في الحركة المرورية والتسهيل علي المواطنين.

وكلف المحافظ، برفع مخلفات الأعمال أولا بأول والمتابعة الدورية لأداء الشركات المنفذة للأعمال للتأكد من التنفيذ علي أكمل وجه.

وشدد المحافظ، على رؤساء أحياء الطالبية والهرم بتكثيف حملات رفع الإشغالات وعدم السماح بتعدى المنشأت التجارية والمقاهي على نهر الطريق موجها رئيس هيئة النظافة بتنفيذ حمله مكبرة لتحسين مستوى النظافه بقطاع المريوطية.

وتفقد محافظ الجيزة، أعمال تحويلات للمرافق في بداية شارع جامعة الدول العربية مع شارع السودان وبشارع أحمد عرابى، مشدداً على رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعه والتنسيق مع الشركات المنفذة لسرعه الإنتهاء من الأعمال.

وشملت جولة المحافظ تفقد حالة النظافة والإشغالات بشوارع المحطه وترعه الزمر والبحر الأعظم وخاتم المرسلين وترسا بأحياء جنوب والعمرانية والطالبية، مؤكدا على ضرورة أن تتواصل الجهود علي مدار اليوم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، واللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة.