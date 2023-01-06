عاصفة جديدة فى أمريكا.. 60 ألف منزل فى كاليفورنيا بلا كهرباء وطوارئ فى 10 ولايات

كتبت نهال أبو السعود

ما زالت تعانى الولايات المتحدة من الطقس السيئ الذي بدأ قبل فترة من عطلات الكريسماس، ودخلت أكثر من 10 ولايات في حالة تأهب للفيضانات والانهيارات الطينية والثلوج الكثيفة وخطر الانهيارات الجليدية، حيث من المتوقع أن تضرب سلسلة من العواصف الساحل الغربي.

ووفقا لشبكة سي إن إن، سوف تتساقط الثلوج الكثيفة في كولورادو ويوتا، مع احتمال تساقط ثلوج تصل إلى 20 بوصة في ولاية يوتا وما يقرب من 60 ألف منزل في كاليفورنيا ما زالوا بدون كهرباء، حيث تم الإبلاغ عن رياح تصل سرعتها إلى 132 ميلاً في الساعة في Alpine Meadows وتصل سرعتها إلى 60 ميلاً فى الساعة في مطار سان فرانسيسكو الدولي.

وسقطت أمطار غزيرة في ولاية كاليفورنيا وشهد وسط مدينة سان فرانسيسكو أيضًا أكثر 10 أيام رطوبة منذ عام 1871 مع سقوط 10.33 بوصة من الأمطار في فترة 10 أيام من 26 ديسمبر إلى 4 يناير.

ومع اقتراب العاصفة القادمة من المتوقع هطول أمطار غزيرة في منطقة خليج سان فرانسيسكو من صباح السبت إلى ليلة السبت يصبح هذا المطر خفيفًا مع انتقاله إلى جنوب كاليفورنيا في وقت مبكر من صباح يوم الأحد.

عاصفة أخرى تصل إلى كاليفورنيا مساء الأحد مع مزيد من الأمطار، ومن المتوقع أن تؤثر على معظم أنحاء كاليفورنيا الأسبوع المقبل، بما في ذلك سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس ومع اقتراب هاتين العاصفتين، من الممكن هطول ما يصل إلى 10 بوصات من الأمطار في بعض أجزاء كاليفورنيا.

وفي مكان آخر، أنتجت عاصفة مختلفة 23 إعصارًا تم الإبلاغ عنها عبر الجنوب تم تأكيد سبعة أعاصير في ولاية إلينوي وحدها، مما يجعلها أكبر تفشي للإعصار للولاية منذ عام 1989.