بدء تدريبات المشروع القومى للموهبة الحركية فى الأقصر

كشف صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن بدء محافظة الأقصر لتدريبات المشروع القومى للموهبة الحركية، وذلك بحضور 85 مشاركا فى المشروع، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وأضاف مدير الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تتركز رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" فى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين فى سن مبكرة تدعيماً للمنتخبات القومية، كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين فى علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمى وتحقيق أهدافه واستدامته.

وأكد صلاح رشوان أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمشروع الموهبة الحركية كنواة للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، والذى يسعى لإعداد أبطال أوليمبيين، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة، وممدوح عمر مشرف عام المشروع.

وأوضح مدير شباب ورياضة الأقصر أنه تم أيضاً بدء أعمال رفع النجيل الصناعى بمركز شباب الزناقطة، وأعمال تسوية الأرضية وصيانة ودهان أعمال الحديد والكهرباء، وذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، على الرياضى تطوير المنشآت الشبابية والرياضية لتخدم قطاع الشباب والرياضة، وذلك بإشراف فريق عمل إدارة الإنشاءات بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر المهندس محمد سعد مهندس مشرف، وحمدى عبد الصبور وأوديت صبحي سلامة وسيد أحمد محمد سلمان والمهندسة سحر خليفة محمد مدير الإدارة.

كما يتم إجراء عملية إنشاء غرف خلع ملابس بنادى السلام بإسنا، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر وصب الخرسانات للأساسات والأعمدة وأعمال المبانى، وجارى الإنتهاء من أعمال صب السقف والانتهاء من الأعمال الداخلية والتشطيبات، على أن تنضم لخدمة قطاع الشباب والرياضة مع بداية العام الجديد، وتأتى العملية ضمن حزمة من المشروعات لنادى السلام بإسنا، حيث يجرى الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد سور للملعب وعمل ملعب نجيل طبيعى.

احلال وتجديد ملعب مركز شباب الزناقطة

الأقصر تشهد بدء تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية

بدء تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية بالأقصر

بدء تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية