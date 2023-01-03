ورشة تدريبية في فنون الأركت بمراكز شباب سيدى سالم لتأهيل الفتيات والشباب

كفر الشيخ – محمد سليمان

أقامت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الورشة الفنية التدريبية في مجال الأركت بمركز شباب الصالحات التابع لإدارة شباب سيدى سالم، بمشاركة 30 شاب وفتاة من أعضاء أندية التطوع بمراكز شباب "الربايعة، أبو عليوة الغربية، آصف" ضمن برامج وفعاليات أندية التطوع التي تحرص وزارة الشباب والرياضة على تقديمها من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تقدم حزمة من البرامج تدريبية في الأعمال اليدوية والحرفية بهدف إعداد الشباب والشابات لسوق العمل الحر وهم على قدر من المهارة والمعرفة بتلك الحرف لتأهيلهم لخوض تحديات سوق العمل والقضاء على البطالة وأضاف أن الدولة المصرية تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل تزايد التحديات الاقتصادية التي فرضت على دول العالم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن ورشة العمل تناولت تعريف المشاركين بفنون الأركت وماهية الأدوات والخامات وكيفية استخدام أدوات تصنيع والتصميم بالخشب لإنتاج أعمال فنية من الأشكال الإسلامية و مزج المنتجات وتطعيمها بالصدف، وذلك لصقل مهارات المتدربين وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب و الدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، باسم سعيد منسق أندية التطوع و تدريب مصطفى الخطيب مدرب الأركت.

وعلى جانب آخر تجددت تدريبات مركز أطفال التوحد تحت شعار "نتوحد من أجلهم" بمركز شباب كفر الشيخ، في إطار مبادرة وزارة الشباب والرياضة، تهدف المبادرة إلى دمج الأطفال المصابة بالتوحد مع المجتمع المحيط، بطرق علمية حديثة تعتمد على ممارسة الرياضة في أماكن مفتوحة تضمن التكيف مع البيئة الخارجية و التكيف مع التعامل مع الآخرين، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الفعاليات شملت تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية بمشاركة البنين والبنات بمركز الشباب و بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين وفقا للخطة التدريبية الموضوعة بمتابعة من المديرية لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوى القدرات والهمم ، ورعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب الرياضية .

تقام فاعليات تدريب مركز أطفال التوحد تحت شعار "نتوحد معهم" والذى تنظمه إدارة التنمية الرياضية بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة وبإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة و إشراف تنفيذي الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية و الدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.



تأهيل اللطلاب والشباب لسوق العمل



جانب من الاعمال اليديوية



المحاضرون والمشرفون