البروتين يساعد فى فقدان الدهون..اعرف فوائده الصحية لإنقاص وزنك

كتبت ميرفت رشاد

البروتين هو عنصر غذائي أساسي ضروري لعمليات لا حصر لها في الجسم، بالإضافة إلى ذلك، فهو بمثابة المكون الأساسي لأنسجة العضلات لدينا، يمكن أن تؤدي زيادة البروتين في وجباتنا الغذائية لبناء العضلات وتحسين صحتنا ومساعدتنا على فقدان دهون الجسم مع الحفاظ على كتلة العضلات، يمكن أن تؤدي زيادة جودة وكمية البروتين إلى إحداث فرق كبير في الوصول إلى أهداف فقدان الدهون بشكل صحي ومستدام، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ماذا يفعل البروتين؟

البروتين هو واحد من ثلاثة مغذيات كبيرة تشكل الطعام الذي نأكله وموجود في كل خلية في أجسامنا، يساعد البروتين على تعزيز أجهزتنا المناعية، ويحافظ على عمل الناقلات العصبية لدينا ، ويدعم التفاعلات الكيميائية التي لا نهاية لها اللازمة لإبقاء أجسامنا تعمل ببروتينات صغيرة تسمى الإنزيمات.

يبني البروتين أيضًا عضلاتنا الخالية من الدهون ويحافظ عليها، مما يمنح أجسامنا الشكل ويقوي حركاتنا، لذلك ، فإن زيادة كمية البروتين الذي نتناوله وبناء العضلات هي واحدة من أكثر الاستراتيجيات الغذائية تأثيرًا لفقدان الدهون والحصول على تناغم.

كيف يساعد البروتين في فقدان الدهون؟

يمكن أن تساعدك زيادة استهلاكك للبروتين على فقدان الدهون بعدة طرق.

يحافظ البروتين على العضلات أثناء تقييد السعرات الحرارية

نحن نعلم أنه لفقدان الوزن، يجب أن نحرق سعرات حرارية أكثر مما نستهلكه، تقيد معظم الحميات السعرات الحرارية عن طريق الاستغناء عن مجموعات الطعام الكاملة مما يؤدي إلى فقدان الدهون والماء والعضلات، كتلة عضلاتنا هي عملية التمثيل الغذائي لدينا. كلما زادت عضلاتنا ، زاد حرق السعرات الحرارية. لذلك ، يجب أن يكون بناء العضلات والحفاظ عليها أثناء فقدان الدهون على رأس أولوياتنا.

المزيد من العضلات يعني زيادة التمثيل الغذائي

تحدد كتلة عضلاتنا الخالية من الدهون أيضًا عدد السعرات الحرارية التي نحرقها خارج التمارين الرسمية ، والتي تسمى التوليد الحراري للنشاط غير التدريبي (NEAT). من خلال كوننا أكثر قوة ، نحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء النوم والمشي والراحة.

يقلل البروتين من الجوع

بسبب الطبيعة المعقدة لجزيئات البروتين ، تستغرق أجسامنا وقتًا أطول للهضم من أشياء مثل الكربوهيدرات وحدها. هذا يعني أنه عندما نأكل البروتين ، فإننا نشبع لفترة أطول ، وهذا شيء جيد عند محاولة تقليل إجمالي ما نتناوله.