لو عندك كرش.. 5 أطعمة يجب تناولها في الإفطار لإنقاص وزنك

كتبت ميرفت رشاد

عندما نتحدث عن فقدان دهون البطن ، فإن ما نركز عليه هو الدهون الحشوية التي تتجمع حول بطن الشخص، وتُعرف بالنوع "الخطير" من الدهون لأنها تقع على أعضاء البطن ويمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2، وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية ، فإن تناول نظام غذائي غني بالبروتين والألياف كان مرتبطًا بفقدان الوزن وتقليل مخاطر عوامل التمثيل الغذائي، وإليك الأطعمة المحددة التي يجب عليك تناولها في وجبة الإفطار للحصول على معدة مسطحة ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - دقيق الشوفان

دقيق الشوفان هو أحد أفضل وجبات الإفطار التي يمكنك تناولها للحصول على معدة مسطحة، الألياف الموجودة في دقيق الشوفان تساعدنا على الشعور بالشبع لفترة أطول لأنها كربوهيدرات بطيئة ، مما يعني أنها توفر الطاقة ولكنها لا تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

2 - البيض

يعد البيض طريقة رائعة أخرى لبدء يومك والعمل على تحقيق بطن مسطح، في دراسة نُشرت في المجلة الدولية للسمنة ، ساعدت وجبة الإفطار بالبيض مع اتباع نظام غذائي ينقص السعرات الحرارية المشاركين على إنقاص وزن أكبر من أولئك الذين تناولوا الخبز على الإفطار.

يعتبر البيض مصدرًا رائعًا للبروتين الكامل، والذي سيساعد في موازنة استجابة سكر الدم في الصباح بينما يساعد أيضًا في الحفاظ على كتلة العضلات الخالية من الدهون لتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

3 - مخفوق البروتين

سيساعدك مخفوق البروتين الصباحي على اكتساب معدة مسطحة عن طريق الحفاظ على السعرات الحرارية في وجبة الإفطار ، وتوفير 20-30 جرامًا من البروتين الذي يحتاجه الجسم لعملية التمثيل الغذائي المناسبة، عندما يمكنك إضافة الفواكه والخضروات إلى مخفوق البروتين الخاص بك .

4- زبادي يوناني

الزبادي اليوناني هو وجبة فطور مريحة ولذيذة ، وممتعة للأكل ، وغنية بالبروتين ، أظهرت الأبحاث أن أولئك الذين يستهلكون الزبادي اليوناني بانتظام يميلون في الواقع إلى أن يكون وزنهم أقل.

5 - سجق أوديك رومي أو دجاج

يعد الحصول على بروتين عالي الجودة في وجبتك الصباحية أمرًا مهمًا لفقدان الوزن ، خاصة حول منطقة المعدة، تظهر الأبحاث أن تناول نظام غذائي غني بالبروتين يمكن أن يساعد في الشعور بالشبع وزيادة الشعور بالامتلاء، وقد أوضحت الدراسات أيضًا العلاقة بين جودة البروتين وإدارة دهون البطن المركزية (CAF) ، للحصول على بعض البروتين الإضافي في وجبة الإفطار ، جرب السجق أو الدجاج أو الديك الرومي.