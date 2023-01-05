أطعمة يجب تناولها عند الإصابة بالتهاب الحلق

كتب حسام الشقويرى

تسبب الكثير من الفيروسات والبكتيريا التهاب البلعوم المعروف أيضًا باسم التهاب الحلق واحتقان الجيوب الأنفية أو السعال، ويوصى خبراء التغذية بشرب السوائل الدافئة مثل المرق والشاى، فهى سهلة البلع ومهدئة، ويجب اختيار الأطعمة اللينة حتى لا تؤدى إلى تفاقم التهاب بطانة الحلق الرقيقة، لذلك فكر فى خيارات أكثر رقة مثل الزبادى ودقيق الشوفان وفقا لما نشره موقع womenshealthmag.

ومن الأطعمة التى يجب تناولها عند الإصابة بالتهاب الحلق

1. حساء الدجاج

السوائل مثل المرق فى حساء الدجاج لا تعوض فقط الماء المفقود، لكن الملح يساعد جسمك على الاحتفاظ بالسوائل داخل الأنسجة.

2 . العسل

كان العسل دعامة أساسية فى العلاجات الطبية منذ العصور القديمة، وأظهر العلم الحديث أن العسل فعال ضد مجموعة متنوعة من الالتهابات البكتيرية والفيروسية، بما فى ذلك تلك التى تسبب نزلات البرد، وكذلك بعض أنواع البكتيريا.

وينصح الخبراء بعدم الإفراط فى تناول الطعام بجرعات كبيرة، ويمكن لمحتوى السكر أن يثبط جهاز المناعة من أداء وظيفته.

3. الزبادى

يعتبر الزبادى مصدرًا جيدًا للبروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية، بالإضافة إلى بكتيريا البروبيوتيك، وهى الجراثيم المفيدة التى تدعم وظيفة المناعة وتمنع الجراثيم الضارة من التواجد فى أجسامنا.

وهناك صلة بين استهلاك الزبادى وانخفاض معدلات التهابات الجهاز التنفسى وآلام الأذن، والقوام البارد والناعم للزبادى يجعل من السهل ابتلاعه.

4 . البطاطا المهروسة

اترك القشرة على البطاطس أثناء الهرس للحصول على مصدر غنى بالمغنيسيوم وفيتامين سى ومضادات الأكسدة، وكلها تدعم نظام مناعة قوى، وتأكد من أن البطاطس المهروسة ليست ساخنة جدًا، لأن ذلك قد يؤدى إلى تهيج الحلق بشكل أكبر.

5. البيض

البيض غنى بالمعادن مثل الزنك والحديد والسيلينيوم، بالإضافة إلى فيتامين D وB12 ، والتى يمكن أن تساعد فى درء العدوى السيئة التى تسبب التهاب الحلق.

6 . دقيق الشوفان

دقيق الشوفان غنى بالمغنيسيوم والزنك ومضادات الأكسدة، والتى تحفز عمليات إزالة السموم من الجسم، ثم تخلص الجسم من الفضلات والعدوى.

7. الزنجبيل

لقد أثبتت التجارب المعملية أن الزنجبيل له خصائص مسكنة ومضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ويبدو أيضًا أنه يمنع نمو سلالات معينة ضارة من البكتيريا.