تحرير 42 مخالفة متنوعة بعدد من الوحدات القروية بمركز ملوى بالمنيا



وفى ذلك السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملات مكبرة فى 3 مجالس قروية هى (ابشادات ، الروضة ، نواى) لمتابعة الأسواق العامة والمحلات والمخابز البلدية والشوارع، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 42 مخالفة متنوعة، منها 25 مخالفة تموينية تنوعت بين «عدم إعلان عن اسعار، عدم وجود شهادة صحية، عدم اعطاء بون صرف ـ نقص وزن»، بالإضافة إلى حملة مكبرة بقرية الروضة لإزالة الإشغالات بالشوارع والمرور على المحلات والأسواق، حيث أسفرت عن 17 محضرا منها 15 إشغال طريق ومحضرين بيئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.