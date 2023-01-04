اليوم السابع
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الأربعاء، 04 يناير 2023 01:27 م
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تحرير 42 مخالفة متنوعة بعدد من الوحدات القروية بمركز ملوى بالمنيا

الأربعاء، 04 يناير 2023 12:47 م
تحرير 42 مخالفة متنوعة بعدد من الوحدات القروية بمركز ملوى بالمنيا الحملات اليومية الميدانية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع، والعمل على توفيرها والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، بالتعاون إدارة التموين والجهات المعنية، وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وفى ذلك السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملات مكبرة  فى 3 مجالس قروية هى (ابشادات ، الروضة ، نواى) لمتابعة الأسواق العامة والمحلات والمخابز البلدية والشوارع، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 42 مخالفة متنوعة، منها 25 مخالفة تموينية تنوعت بين «عدم إعلان عن اسعار، عدم وجود شهادة صحية، عدم اعطاء بون صرف ـ نقص وزن»، بالإضافة إلى حملة مكبرة بقرية الروضة لإزالة الإشغالات بالشوارع والمرور على المحلات والأسواق، حيث أسفرت عن 17 محضرا منها  15 إشغال طريق ومحضرين بيئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 


وحدات محلية

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