شاهد محصول الثوم بحقول المنيا.. اعرف طرق زراعته ومواعيد حصاده.. صور وفيديو

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع، تقريرا مصورا عن محصول الثوم البلدى ، والذى تشتهر بزراعته محافظتى المنيا وبنى سويف، واللتان تنتجان حوالى 40٪ من المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية، ويكون موسم الحصاد يوم عيد للمزارعين، ويعد مركزى مطاى وسمالوط شمال محافظة المنيا الأشهر فى زراعة الثوم البلدى إلى جانب الثوم الصينى بينما تشتهر قرى مركز المنيا وجنوب المحافظة بزراعة البصل الأخضر الذى يعد عنصرا أساسيا على سفرة المنياوية وتزرع المحافظة مساحات كبيرة من الثوم وبصل التخزين.





قال مجدى عاطف أحد المزارعين، إن محصول الثوم تم زراعته فى بداية شهر سبتمبر ويستمر فى الأرض حتى شهر أبريل وهو موسم الحصاد، وتتم زراعته منفردا على سطور متوازية فى الأرض ويحتاج إلى مياه معدلات متوازنه حتى لا يصاب المحصول بالتعفن فى الأرض بسبب زيادة كمية المياه.

وأشار إلى أن مراكز شمال المنيا الأكثر زراعة لمحصولى الثوم بأنواعه الصينى والبلدى وبصل التخزين بينما مراكز جنوب المنيا تهتم كثيرا بزراعة البصل الأخضر لأنه لا يبقى طويلا فى الارض ويدر دخلا يوميا فى موسم الحصاد ويطلبه السوق بشكل مستمر، لاعتباره عنصرا هاما على سفرة أهالى المنيا.

فيما أضاف رأفت خلف أحد المزارعين، أن البصل الأخضر لا يستمر كثيرا فى الحصاد وهذا يجعله مثل الفاكهة فى الأسواق، ثم فى بداية فصل الصيف يبدا ظهور بصل التخزين وهذا النوع من البصل يجد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراءه، نظرا لأن الأسر المنياوية تقوم بتخزينه لاستخدامه فى أعمال الطبخ فى المنازل، وكذلك بديلا عن البصل الأخضر على السفرة، إلى جانب استخدام الأحجام الصغيرة فى صناعة المخللات.



اثناء رى الثوم البلدى



تنقية الثوم من الحشائش